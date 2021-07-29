Адвокат поставил под сомнение психологическое расстройство у ревнивца, зарезавшего жену под Саткой

В тот злополучный день Александр и Оксана поехали из Башкирии в Сатку лечить детям зубы Фото: СОЦСЕТИ

Ровно год назад под Саткой произошло зверское убийство: Александр Алексеев зарезал свою супругу Оксану на глазах у детей — девочек двух и четырех лет. На 12 августа назначен суд. По итогам экспертизы, показавшей, что мужчина страдает психическим расстройством, его могут отправить на принудительное лечение.

АФФЕКТ ИСКЛЮЧАЕТСЯ?

Между тем, адвокат Александр Войцех, представляющий мать погибшей, поставил диагноз под сомнение.

— Анализ материалов уголовного дела показал, что хоть Алексеев и совершил убийство с особой жестокостью, он прекрасно отдавал отчет своим действиям. Это происходило на протяжении длительного периода времени примерно час, что уже юридически исключает аффект (состояние сильного душевного волнения), — считает Александр Войцех.

Адвокат отмечает и такие факты: после нескольких ударов бытовым ножом (а все началось в машине) Алексеев позволил жене убежать, а затем догнал и продолжил добивать. После мужчина помыл руки минералкой, сказал очевидцам забрать старшую дочь, которая выскочила из машины, и пошел к телу жертвы с другим ножом, уже канцелярским.

— Очевидцу, мужчине, который пытался его остановить, он спокойно рассказал, что недавно узнал, что жена ему изменила с его другом, а вот сейчас он попросил Оксану дать ему телефон, но он был заблокирован, что и вызвало его реакцию. То есть якобы психотравматической ситуацией для Алексеева выступила не новость об измене, а факт блокировки телефона. Ведь известие об измене он получил ранее, и тем не менее это не помешало ему спокойно собраться всей семьей в поездку в Сатку для лечения зубов детей, — отмечает Александр Войцех.

ПРОДАЛ МАШИНУ

Еще один странный момент: сидя в изоляторе Алексеев продал Renault Duster, где и вспыхнул конфликт с поножовщиной. То есть нотариус как-то убедился в адекватности мужчины, хотя, напомним, экспертиза показала психическое расстройство. Большой вопрос, почему машина не изъята в качестве вещьдока и на нее не был наложен арест.

— Я узнал об этом от следователя. Спрашиваю, как так получилось. Он говорит: а у потерпевших же нет претензий, иска же не предъявлено, — продолжает Александр Войцех. — Моральный вред колоссальный, а иск могут подать в рамках судебного разбирательства или после.

Адвокат начал заниматься этим дело недавно. Он возмущен: за целый год не сделано практически ничего. Даже следственный эксперимент не провели.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Шокирующее убийство произошло 29 июля на дороге в Саткинском районе. На глазах у дочерей Александр ударил Оксану ножом. Женщина выскочила на дорогу, чтобы позвать на помощь, но он догнал ее и добил на глазах у свидетелей. За кадром были слышны детские крики: «Папа! Папа!».

Во время избрания меры пресечения в суде он заявил, что был в состоянии аффекта, так как жена призналась ему в измене. Также он заверял, что любит супругу и раскаивается. В следственном комитете пояснили, что вопрос об аффекте и вменяемости лучше решать, обследовав Алексеева в стационаре - чтобы потом не понадобилось проводить другие экспертизы.

Задержанный нанес супруге более 10 ударов ножом. Фото: КП-Уфа

Мужчина убежал, что совершил убийство на почве ревности. Судя по фотографиям в соцсетях, погибшая была хороша собой. Однако, все оказалось не так просто. Бывшая жена Алексеева рассказала наши коллегам КП-Уфа, что у Александра были приступы ревности, доходившие до рукоприкладства. Однажды он чуть не убил ее. Тогда женщина нашла в себе силы уйти, а вот Оксана до последнего пыталась сохранить семью. По словам экс-супруги несколько лет назад Александра уже хотели отправить в психушку, но он «отмазался».

Несколько месяцев Алексеев лежал в психушке для проведения экспертизы. Медики установили: он страдает психическим расстройством, «как в период совершения деяния так и в настоящее время».

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