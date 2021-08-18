Мэрия Челябинска опровергла ЧП на очистных, возле которых нашли выброс сероводорода

Много лет очистные на въезде в город «благоухали» запахом канализации Фото: кадр с видео

Выброс сероводорода, который сегодня в три часа ночи зафиксировали на съезде в Челябинск, не связан с очистными МУП ПОВВ. Официальный комментарий появился в Telegram-канал администрации города «Мэрские новости»:

— За последние сутки на территории МУП ПОВВ города Челябинска не зафиксировано нештатных и аварийных ситуаций.

— На территории ПОВВ [выброса] не было, — уточнил журналисту КП-Челябинск пресс-секретарь главы города Владимир Сафонов.

Как сообщала ранее «Комсомолка», Единая система мониторинга оценила загрязнение атмосферы как очень высокое. Такое определение дается, когда используемый в системе индекс загрязнения превышает 10 баллов. Пост наблюдения на улице Румянцева оценил количество сероводорода в воздухе в 29,6 баллов.

— Ночью были зафиксированы экстремально разовые превышения по сероводороду в районе очистных сооружений. Мы оперативно отправили передвижную лабораторию для подтверждения данных, — сообщил утром замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Ранее активист организации «АнтиСМОГ» рассказал, откуда идет вонь на очистных в Челябинске. Но поставил под сомнение, что ночной выброс сероводорода мог случиться на МУП ПОВВ. Подробности — по ссылке.

В прокуратуре проведут проверку после выброса сероводорода в Челябинске. В надзорном ведомстве привлекли экспертов, чтобы выяснить причины происшествия.

Смотреть видеосюжет Экскурсия на Челябинские очистные сооружения канализации

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru