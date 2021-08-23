Сотни километров: в Челябинской области в разгаре сезон ремонта и строительства дорог

Дорожный сезон в регионе в разгаре. Фото: gubernator74.ru

В Челябинской области в этом году будет отремонтировано 800 км дорог. Важная тема — на контроле губернатора Алексея Текслера.

— Алексей Сергеевич, на сколько процентов сейчас выполнены планы нынешнего года?

— Национальный проект — это локомотив дорожного строительства в регионе. С начала реализации нацпроекта в области приведено в норматив 488 км автодорог; построено шесть автоматических пунктов весогабаритного контроля; на 40% сокращено количество мест концентрации ДТП. Общий объем финансирования планов проекта за 2019-2020 гг. составил более 8,5 млрд. рублей.

В нынешнем году по нацпроекту будет отремонтировано 328,167 км в Челябинске, Магнитогорске и межмуниципальные дороги по всей территории региона. 5,6 млрд руб направлено на реализацию планов.

Еженедельно вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин проводит штаб, подводя предварительные итоги по стране. По реализации проекта «Безопасные качественные дороги» Челябинская область находится сейчас в «зеленой зоне» с кассовым освоением 59%, что выше среднего уровня по России (39%). Цифры наши меняются день ото дня, в большую сторону, разумеется.

По поручению Алексея Леонидовича мы продолжает работу по заключению досрочных контрактов с подрядчиками. На 2022 год уже законтрактовано 78% объектов дорожного строительства, и сейчас идет работа по досрочному заключению контрактов на 2023 год.

Так, в Челябинске заблаговременно определен перечень объектов для ремонта в следующем году по нацпроекту. Идут конкурсные процедуры для определения подрядчика.

Программы дорожного ремонта и модернизации общественного транспорта в регионе для губернатора - приоритет. Фото: gubernator74.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

С прошлого года в Челябинской области ведется беспрецедентное по масштабам дорожное строительство. Работаем по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», по программам «Стимул» и «Комплексное развитие сельских территорий». Не забываем и муниципалитеты. Из общего объема дорожного фонда — в этом году это 19,9 млрд рублей — 44% — это субсидии муниципалитетам на ремонт и содержание дорог. Наша задача на этот сезон — привести в нормативное состояние 800 км автодорог. Напомню, для сравнения в 2018 году этот объем был 271 км — практически в три раза мы нарастили объемы дорожных работ.

ЛИКВИДИРОВАТЬ НЕДОЧЕТЫ ПРЕЖНИХ ЛЕТ

— Челябинску в этом году было направлено на дорожное строительство почти в два раза больше средств. По распоряжению губернатора, в том числе, ликвидируются недоработки, оставшиеся от прежних решений. Мы все знаем примеры, когда строилось жилье, но не строились дороги. Около 450 млн рублей в этом году город получил на строительство дорог, которых раньше не было.

И в территории направляются средства для дорожного ремонта и строительства. Например, в Златоусте в этом сезоне будет отремонтировано девять дорог — такого никогда не было. И темпы, как заявляет губернатор, сохранятся.

Кстати, по решению главы региона муниципалитеты, исполнившие качественно и в срок программу дорожных ремонтов, получают дополнительные средства на новые объекты. Так, Копейск по поручению главы региона в этом году получит дополнительное финансирование на дорожные работы — 93 млн руб. для ремонта дороги в поселок Горняк (это почти 8,5 км).

Министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев инспектирует объекты программы. Фото: t.me/roads74

— Что по нацпроекту сейчас главное в Челябинске?

— Мы продолжаем реализацию крупных капиталоемких объектов. В Челябинске — реконструкцию Ленинградского моста. Все идет точно в графике. Срок мы сократили, не в ущерб качеству, разумеется. До 15 июля 2022 г. по распоряжению губернатора мы запустим по мосту движение.

Подрядчик на объекте мощный, хорошо зарекомендовавший себя в стране, — «Уралмостострой». В области он зашел на три важных объекта. Например, строит мост со спиралевидным съездом в Бакале. Возводит мостовой переход через реку Тогузак в Варненском муниципальном районе — мы выполняем поручение губернатора.

Пример межмуниципальной ремонтируемой по нацпроекту дороги — это автодорога Кунашак — Усть-Багаряк. В прошлом году по поручению губернатора капитальный ремонт дороги был включен в план национального проекта. Тогда же было выполнено 4,5 км пути. В нынешнем году будет сделано 6 км и мост через реку Синара. Планы будущего года — 4,5 км.

Еще один пример: ремонт дороги Урлядинский — Ложкина — Межозерный, который проходит в рамках нацпроекта. В этом сезоне будет отремонтировано два участка протяженностью более 8 км.

Ленинградский мост: монтаж балок пролетов. Фото: cheladmin.ru

— Сказывается ли в Челябинске временное отсутствие Ленинградского моста на движении, на трафике?

— Долго мы определялись с датой закрытия моста на реконструкцию. Определили майские праздники: все же в конце весны и летом трафик ниже, чем во время учебного года.

В Магнитогорске по нацпроекту «Безопасные качественные автомобильные дороги» реконструируется путепровод по ул. 9 мая и объекты проекта «Притяжение». Мы не просто исполняем отдельные элементы, например, в виде парковочных мест (хотя они тоже будут), мы расширяем магистральную инфраструктуру. Например, выезд на аэропорт.

Все перечисленное — ключевые элементы дорожной инфраструктуры, от состояния которых напрямую зависит комфорт и безопасность людей.

— Еще одно поручение губернатора, данное по итогам рабочей поездки в Агаповский район, — строительство тротуаров в сельской местности. Чтобы параллельно строящейся дороге появлялось бы пространство для пешеходов. Новое качество жизни, как отметил губернатор. Большая это проблема для нашего села — отсутствие тротуаров?

— Увы, да. В предыдущие годы заточка была под строительство дорог, под приоритет и удобство автомобильного транспорта. А на пешеходов и внимания толком не обращали. Нужно было переключаться, и мы это сделали. Строительство дорог и тротуаров должно вестись в комплексе, и мы из дорожного фонда готовы и будем выделать деньги на проекты, предусматривающие оба этих элемента, и еще — когда параллельно появляются подъезды к садикам, школам. Это объекты капитального ремонта. Опыт Агаповского района по обустройству тротуаров мы поставили в пример другими муниципальным образованиям. Мы готовы согласовывать проекты.

ДО ДЖАБЫКА — ПО АСФАЛЬТУ

— Новость, пришедшая из Москвы: Правительство РФ направит Челябинской области средства на строительство дороги Париж — Джабык.

— Да, мы помним, что вопрос финансирования строительства асфальтовой дороги от поселка Джабык Карталинского района до села Париж Нагайбакского района губернатор Алексей Текслер обсуждал 6 августа с президентом Владимиром Путиным, во время визита главы государства на Южный Урал.

Одобрено выделение Росавтодору в 2021 году из резервного фонда дополнительных средств на строительство автодороги — 480 млн руб. на строительство 18,9 км пути.

С просьбой построить дорогу к губернатору обращались жители Джабыка, пострадавшего в июле от лесных пожаров. Сейчас в поселках Джабык и Запасное активно строятся дома, и асфальтовая дорога станет важным элементом комфорта для жителей. Кстати, в асфальте дороги между двумя поселками никогда не было.

Сейчас формируется пакет официальной документации для проведения процедуры торгов. Работы начнем в ближайшее время, чтобы основной объем выполнить до конца 2021 года. Несмотря на жесткие временные рамки, работать будем в графике, качественно.

О КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА

— Недавно губернатор побывал в Сосновском районе. В пригороде Челябинска по нацпроекту ремонтируется дорога Шагол — Красное Поле — обход Челябинска: в порядок приводится 2,5 км. Губернатор заострил внимание на контроле качества. По решению главы региона у нас усиливаются мощности областной лаборатории контроля качества дорожных работ. Ощущают ли подрядчики недремлющее контрольное око?

— Качество в нашем случае — это результат нашей работы, всех тех проверочных мероприятия. У нас ежегодно проводятся проверки федеральными органами — ФКУ «Росдортехнология», ФКУ «РОСДОРНИИ». Подрядчик понимает, что спуска за брак не будет: если некачественно выполнена та или иная операция, ее никто не примет и не оплатит. Есть гарантийные обязательства, например, в прошлом году подрядчик переделал за свой счет дорогу к микрорайону «Белый хутор». Но подрядчику это невыгодно. И контроля — входного, операционного, приемочного — не избежать. Есть вводная диагностика автомобильной дороги. Есть независимые эксперты. Есть претензии, да, их можно увидеть после зимы; есть вопросы по содержанию — но все это поправимо. Для нас самое главное — качество дорожного полотна.

Губернатор поставил задачу по отслеживанию сроков и качества ремонтных работ сезона 2021. На совещании с главами муниципальных образований он отметил, что вопрос качества чувствительный для жителей области. Губернатор подчеркнул: не должно быть формализма. Мы постоянно выезжаем в территории, держим связь с главами муниципалитетов.

— Мы живем с вами в пору раскачивающихся «температурных качелей»: минус сорок, которые трещали в феврале, и плюс 38, как сейчас. Значит, и материал для дорожной одежды нужно подбирать такой, что выдержим бы гигантскую амплитуду.

— Труд дорожного рабочего нелегок. С одной стороны, летняя жара, сухая погода — отличные условия для ремонтов дорог. С другой, представьте каково работать, когда снизу у тебя +110 +130 градусов (температура укладываемой асфальтобетонной смеси), и сверху солнце палит +40.

Труд дорожника нелегок и очень нужен. Фото: t.me/roads74

— На магистральных дорогах вы применяете асфальтобетонную смесь ЩМА16. Она выдерживает температурные качели в разные сезоны года?

— Да, щебеночно-мастичный асфальтобетон отличает высокое содержание щебня из плотных горных пород. Образуется каменный скелет, успешно сопротивляющийся деформациям сжатия и сдвига. В ЩМА присутствуют стабилизирующие волокнистые добавки, нужные для предупреждения связующего битума от стекания.

ЩМА препятствует образованию колейности, отличается большим сроком службы — до 10 лет.

В сентябре 10 трамваев выйдут на улицы Челябинска. Фото: t.me/roads74

МАСШТАБНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ РЕФОРМА

— По решению губернатора в регионе началась масштабная транспортная реформа. В сентябре на улицы города выйдут 10 новых полунизкопольных трамваев, изготовленных на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. Еще 20 вагонов поступят до конца года. Всего для города из бюджета области выделен миллиард рублей. Плюс, по программе «Чистый воздух» для города купят 150 новых автобусов на экологичном топливе.

Мы знаем, что сейчас строятся современные остановочные платформы, чтобы с них сразу зашагивать в вагон; устанавливаются новые остановочные комплексы. Много вопросов вызывает состояние рельсового хозяйства. Сколько средств и сил требуется на замену наземной инфраструктуры?

— Есть предварительные расчеты: в прошлом году на баланс областного бюджета было выкуплено имущество ООО «ЧелябГЭТ». Проведена серьезная оценка состояния трамвайных путей: замены и капитального ремонта разного вида требует порядка 75% сети. Работы оцениваются в 7 млн руб. Поставщик крупного заказа по трамвайным вагонам, Усть-Катавский вагоностроительный завод, сейчас сильно загружен: возрождается кластер, заложенный в советское время.

Параллельно с этим мы выделили 250 млн руб. своему подведомственному учреждению на выполнение ремонтов 5 км трамвайных путей в центре города. Например, по ул. Цвиллинга и далее вверх, в сторону железнодорожного вокзала. Отремонтируют участок путей в районе трамвайного депо по ул. Первой Пятилетки. Проектируем ремонт еще 20 км.

Сейчас стоит задача обеспечить среднюю маршрутную скорость трамвая не менее 21 км/ч, в идеале — 25 км/ч. Для чего мы начали заниматься обособлением трамвайных путей. Способы разные: столбиками, бортовым камнем, знаками и разметкой.

Экспертами просчитано, что комфортный современный трамвай увеличит число его пассажиров в 2,5 раза. Трамвайную инфраструктуру мы планируем обновить до конца 2024 г.

Новые трамвайные вагоны доступны для маломобильных пассажиров. В салонах есть usb-розетки для подзарядки мобильных устройств и Wi-fi. Трамваи оснащены кондиционерами и кнопкой адресного открытия дверей. Максимальная вместимость вагона — 187 пассажиров, 33 из которых могут ехать сидя.

Напомним, до 1 сентября в город поступят и полностью подготовят к работе 10 трамваев, а до конца года — еще 20 единиц.

Кстати, в следующем году займемся обновлением троллейбусной инфраструктуры Челябинска.

Планируется закупить порядка 200 троллейбусов. Начнется модернизация контактной сети, подстанции. Будет отремонтировано существующее и построено еще одно депо.

Кроме того, в 2021 г. обновится парк общественного транспорта в Магнитогорске, Златоусте, Троицке, Уйском. Для Златоуста закуплены полунизкопольные автобусы среднего класса марки МАЗ на дизельном топливе. В новых машинах установят GSM-оборудование для транслирования местоположения городского транспорта в приложение Яндекс.Карты.

В Миассе регулярно обновляется общественный транспорт. В прошлом году купили два низкопольных троллейбуса. А в 2021 году за счет областного и местного бюджетов будут закуплены четыре новые единицы.

В общей сложности для муниципалитетов региона будет приобретено 224 единицы общественного транспорта. В планах в ближайшие годы обновить более 500 единиц общественного транспорта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru