Открытый разговор: в День знаний Алексей Текслер пришел к первокурсникам ЮУрГУ

Губернатор говорил со студентами о самом важном - об учебе и интересе к жизни, о будущем страны и региона. Фото: gubernator74.ru

В аудитории главного корпуса для высокого гостя подготовили трибуну, но за нее глава области ни разу не встал — говорил с детьми как с равными. Впервые на Южном Урале руководитель региона так по-простому, доступно общался с молодыми.

УЧИТЕСЬ. ВСЕГДА И ВСЕМУ

Дал Алексей Текслер детям несколько важных советов. Во-первых, всегда учиться: и для себя, и для страны, для региона. Это раньше наши родители получали знания на всю жизнь и профессию выбирали навсегда. Сейчас — постоянное движение, не учиться постоянно невозможно. Важно не бояться менять свою траекторию. Главное — чтобы было интересно. Губернатор всегда хорошо учился, в вузе — только на «отлично». Во-вторых, нужно стараться работать. Алексей Текслер работал со студенческой скамьи, с третьего курса. Адаптация в трудовом коллективе, в будущей профессии помогла его быстрому карьерному росту.

— Многие современные технологии настолько быстро развиваются и такую добавленную стоимость дают тем, кто их разрабатывает, что весь мир и все страны, вузы сепарируются на несколько категорий. Есть безусловные лидеры. Если мы говорим о вузах, они дают лучшие знания. Если говорим о странах, то это те, где разрабатываются самые современные технологии. Эти страны будут выигрывать больше всех. В их фарватере идут государства, которые участвуют в этом процессе. Третья группа — потребители. Наша задача — страны, региона — быть в числе лидеров. И это во многом задача для вас. Мы должны создать условия, чтобы вы могли участвовать в технологической гонке, — сказал губернатор.

ЮУрГУ — в фарватере гонки, вуз на днях победил в конкурсе среди всех вузов по составлению программ бакалавриата и магистратуры по направлению «Искусственный интеллект». Для вузов Южного Урала перспективным является направление кибербезопасности. Кстати, вместе с IT эти программы обучения стали топовыми у абитуриентов страны.

Дети сначала стеснялись, а потом включились в разговор. Фото: пресс-служба ЮУрГУ.

ФИЗИКИ И ЛИРИКИ: АКТУАЛЬНО ЛИ ПРОТИВОСТОЯНИЕ?

Губернатор говорил о кампусе и IT-квартале, который появится в Челябинске, о комфортной городской среде и экологии, о развитии больших и малых городов. Студенты, сначала стесненно молчавшие, как-то незаметно для себя стали участниками разговора. Девушка-филолог, например, поделилась опасением, что в новом цифровом мире для гуманитариев не найдется места.

— Я не делю людей на физиков и лириков. Культура — литература, музыка, музеи — всегда была и будет востребована. Мы обязательно построим современный концертный зал и картинную галерею в Челябинске, в Магнитогорске. В уникальном парке «Притяжение» появится музей, посвященный, в том числе, Аркаиму, — отметил глава региона.

Будущий архитектор задала вопрос о сроках реализации перечисленных проектов по благоустройству и строительству: набережных, кампуса, IT-кварталов, учреждений культуры. «2025 год», — ответил губернатор. И пригласил ее и студентов участвовать в разработке архитектурных проектов для города и области.

КСТАТИ

ПРИВИЛСЯ — ПОЛУЧИ ПОДПИСКУ

Чтобы стимулировать студентов прививаться от коронавируса, все студенты региона, очники и заочники по решению губернатора получат бесплатную трехмесячную подписку СберПрайм. Акция стартовала в День знаний, однако подписка на цифровые сервисы положена и привитым ранее.

— Я думаю, что это будет своего рода мотивацией для принятия решения сделать прививку от коронавируса. Друзья, приглашаю всех вакцинироваться, — призвал студентов Текслер.

С 1 сентября в вузах открыты пункты вакцинации от коронавируса. Акция действует до конца года. Привившиеся получат промокоды, которые откроют бесплатный доступ к цифровым сервисам по подписке на три месяца. Можно смотреть фильмы, слушать музыку, пользоваться доставкой продуктов на дом. В доступе — облачное хранилище файлов и услуги такси.

Привившиеся в поликлиниках или ТРК получат промокод в вузе в день проведения вакцинации у сотрудников Сбера или образовательной организации.

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