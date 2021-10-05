В Челябинске планируют сделать еще один пешеходный переход к новой набережной

Пока все упирается в деньги. Фото: Ольга СЕМЕНЮК

В Челябинске планируют обустроить еще один пешеходный переход на пересечении улиц Труда и Цвиллинга, ведущий к новой набережной реки Миасс. Но не раньше 2022 года и при условии, что на это будут деньги. Об этом КП-Челябинск сообщил заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

Инфографика: Сергей Зверев

Пока на Т-образном перекрестке улиц Труда и Цвиллинга в районе Оперного театра дорогу можно перейти только в двух направлениях — там нанесена «зебра» и установлены светофоры.

На пересечении улиц Труда и Цвиллинга пока только два пешеходных перехода. Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Так выглядит пешеходный переход на Цвиллинга со стороны Оперного театра Фото: Ольга СЕМЕНЮК

А это «зебра» на улице Труда Фото: Ольга СЕМЕНЮК

При этом на тротуаре у бывшего дома Жуковского на улице Труда, 88 (историческое здание расположено как раз у входа на новую набережную) в одном месте уже есть занижение, в другом — рабочие начали укладывать тактильную плитку для слабослышащих пешеходов. Через дорогу от него —новый асфальт. Но к обустройству «зебры» все это пока отношения не имеет.

Рабочие уже сделали занижение тротуара рядом с домом №88 на Труда, но пешеходника здесь нет. Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Рабочие уже сделали занижение тротуара на Труда, но пешеходника здесь нет. Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Рядом с домом есть вход на набережную Миасса Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Асфальтированная дорожка ведет к парковке рядом с площадью Ярославского. Она расположена напротив дома №88 на улице Труда. Фото: Ольга СЕМЕНЮК

— Существующее занижение бортового камня в районе дома №88 по улице Труда предназначено для водоотведения с пешеходного тротуара, — рассказал КП-Челябинск Максим Куляшов. — Уложенное асфальтобетонное покрытие на тротуаре и парковке вдоль площади Ярославского выполнено подрядной организацией управления капитального строительства администрации Челябинска в рамках муниципального контракта по строительству кабельной трассы через улицу Цвиллинга. Организация пешеходного перехода на пересечении улиц Труда — улица Цвиллинга через улицу Труда со стороны улицы Кирова в текущем году не запланирована. Данный вопрос может быть рассмотрен в 2022 году при условии выделения целевого финансирования.

Тактильную плитку рабочие укладывают вдоль улицы Труда. Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Новую набережную Миасса в Челябинске обустраивали в три этапа. Сначала в городе благоустроили прогулочную зону за краеведческим музеем — между улицами Кирова и Красная. Затем очередь дошла до территории за «Мегаполисом», следом — в порядок привели участок за филармонией.

После завершения работ чиновники приняли решение соединить общественные пространства наземными пешеходными переходами. На пересечении новой набережной у КРК «Мегаполис» и улицы Красной в Челябинске даже установили светофор.

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