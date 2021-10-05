В Челябинске планируют сделать еще один пешеходный переход к новой набережной

Пока все упирается в деньги.
Фото: Ольга СЕМЕНЮК
В Челябинске планируют обустроить еще один пешеходный переход на пересечении улиц Труда и Цвиллинга, ведущий к новой набережной реки Миасс. Но не раньше 2022 года и при условии, что на это будут деньги. Об этом КП-Челябинск сообщил заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.
Инфографика: Сергей Зверев
Пока на Т-образном перекрестке улиц Труда и Цвиллинга в районе Оперного театра дорогу можно перейти только в двух направлениях — там нанесена «зебра» и установлены светофоры.
На пересечении улиц Труда и Цвиллинга пока только два пешеходных перехода.
Фото: Ольга СЕМЕНЮК
Так выглядит пешеходный переход на Цвиллинга со стороны Оперного театра
Фото: Ольга СЕМЕНЮК
А это «зебра» на улице Труда
Фото: Ольга СЕМЕНЮК
При этом на тротуаре у бывшего дома Жуковского на улице Труда, 88 (историческое здание расположено как раз у входа на новую набережную) в одном месте уже есть занижение, в другом — рабочие начали укладывать тактильную плитку для слабослышащих пешеходов. Через дорогу от него —новый асфальт. Но к обустройству «зебры» все это пока отношения не имеет.
Рабочие уже сделали занижение тротуара рядом с домом №88 на Труда, но пешеходника здесь нет.
Фото: Ольга СЕМЕНЮК
Рабочие уже сделали занижение тротуара на Труда, но пешеходника здесь нет.
Фото: Ольга СЕМЕНЮК
Рядом с домом есть вход на набережную Миасса
Фото: Ольга СЕМЕНЮК
Асфальтированная дорожка ведет к парковке рядом с площадью Ярославского. Она расположена напротив дома №88 на улице Труда.
Фото: Ольга СЕМЕНЮК
— Существующее занижение бортового камня в районе дома №88 по улице Труда предназначено для водоотведения с пешеходного тротуара, — рассказал КП-Челябинск Максим Куляшов. — Уложенное асфальтобетонное покрытие на тротуаре и парковке вдоль площади Ярославского выполнено подрядной организацией управления капитального строительства администрации Челябинска в рамках муниципального контракта по строительству кабельной трассы через улицу Цвиллинга. Организация пешеходного перехода на пересечении улиц Труда — улица Цвиллинга через улицу Труда со стороны улицы Кирова в текущем году не запланирована. Данный вопрос может быть рассмотрен в 2022 году при условии выделения целевого финансирования.
Тактильную плитку рабочие укладывают вдоль улицы Труда.
Фото: Ольга СЕМЕНЮК
Новую набережную Миасса в Челябинске обустраивали в три этапа. Сначала в городе благоустроили прогулочную зону за краеведческим музеем — между улицами Кирова и Красная. Затем очередь дошла до территории за «Мегаполисом», следом — в порядок привели участок за филармонией.
После завершения работ чиновники приняли решение соединить общественные пространства наземными пешеходными переходами. На пересечении новой набережной у КРК «Мегаполис» и улицы Красной в Челябинске даже установили светофор.
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