Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 11 октября 2021: обязательная вакцинация и мероприятия по QR-кодам

Челябинская область приблизилась к опасным цифрам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области на прошедшей неделе ужесточили коронавирусные меры. Локдаун объявлять власти не стали, но ограничений становится все больше. С 18 октября на все массовые мероприятия можно будет попасть, только предъявив QR-код. А для отдельных категорий ввели обязательную вакцинацию. Рассказываем последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 11 октября.

Обязательная вакцинация от COVID-19

С 11 октября работодатели Челябинской области отдельных категорий граждан должны обеспечить вакцинацию для своих сотрудников. Постановление подписал главный санитарный врач региона Анатолий Семенов. Решение касается образовательных, медицинских организаций, сферы обслуживания населения, государственных служащих.

Полный список и само постановление читайте в материале КП.

QR-код теперь всегда при себе

Массовые мероприятия в Челябинской области не запрещены. Но если собираются больше 100 человек, гости обязаны иметь при себе QR-код. Мера начнет действовать с 18 октября. Театральные постановки, гастрольные концерты, спортивные турниры с болельщиками, вместительные кинозалы — все это будет только для привитых.

— Мы понимаем, что будет спад посещений и готовы возвращать 100% стоимости билетов, — заявил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. — Можем поменять билет на более позднее время, если человек планирует получить QR-код.

Сейчас театры в срочном порядке закупают сканеры, чтобы на входе не образовывались очереди.

По новым правилам пройдет в челябинском дворце спорта «Юность» Чемпионат России по боксу среди женщин с 26 ноября по 3 декабря. Чтобы посетить бои, совершеннолетним зрителям необходимо будет при входе предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном COVID-19 и паспорт.

QR-код можно получить через Госуслуги. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Перешли рубеж

Две круглые рекордные цифры по коронавирусу зафиксированы на этой неделе минздравом. Количество заболевших за сутки перешагнуло за 400 человек. За все время эпидемии в регионе коронавирусом заболели более 100 тысяч человек.

COVID-19 онлайн

Весь регион следит в социальных сетях за лечением от COVID-19 гендиректора «Маяка» Михаила Похлебаева. На своей странице «Вконтакте» он подробно расписал, как лечится и что ест, чтобы никто не подумал, что у него особые условия.

Михаил Похлебаев изнутри оценил работу ковидного госпиталя. Фото: Михаил Похлебаев/vk.com

— Меня кормят как и всех: каши, супы, мясные блюда. Никакого отдельного питания у меня нет. Хотя некоторые люди заявляют об этом в комментариях. Я принимаю самые обычные лекарства и дышу тем же спасительным кислородом, как и другие больные коронавирусом в нашем госпитале. Нет абсолютного никакого особого курса для моего лечения тут, — пишет Михаил Похлебаев.

В результате гендиректор «Маяка» пообещал помочь больнице №71 с количеством «кислородных» мест, а также в работе над потоком больных, стоящих в очередях.

Это были все новости о коронавирусе на 11 октября.

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