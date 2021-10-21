В Кургане убрали скандальную скульптуру женщины-кошки с глубоким декольте: «Пошли на поводу у ханжей»

Такое чудо местным жителям не понравилось. Фото: ЧС | Курган/vk.com

Загадочную скульптуру женщины-кошки на чемоданах, поразившую жителей Кургана своим вполне человеческим декольте, уже демонтировали. Как рассказали КП-Челябинск в ЮУЖД, такое решение приняли из-за волны недовольства горожан.

— Фотозона «Кошка на чемоданах» была передана вокзалу Кургана местным художником-скульптором, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ЮУЖД. — Но, учитывая мнение жителей города, принято решение о ее демонтаже.

Каких только прозвищ и имен не придумали кошечке, сидящей на чемоданах. И Йошкина кошка, и кракозябра, и непонятное животное из Чернобыля, и бабарыбакот. Самое сильное негодование у жителей Кургана вызвало глубокое декольте, совсем не кошачье.

— Если внучка спросит, кто это? Что мне ей ответить??? — возмущается в соцсетях Светлана.

— Где настоящие животные? Сейчас дети не знают, как должны выглядеть настоящие животные! А тут что? С каким подтекстом? Позор вам! — пишет аноним.

— Это представительница древнейшей вокзальной профессии. А проблемы города конечно решает, надо же куда то деньги тратить! Вот!!! — пишет Мар.

Рассказывать, кто автор скульптуры и каким был основной посыл, в ЮУЖД отказались. А вот местный урбанист Роман Овчинников уверен, что скульптуру демонтировали зря:

— Это большая ошибка, свойственная чиновникам в России вообще. Такая же история происходила и со знаменитой Аленкой и другими спорными объектами в России, на которых обрушивался народный гнев. Из-за разницы мнений города лишаются нетривиальных вещей, способных притягивать жителей и туристов, но уж никак не развращающих молодежь.

По его мнению, подобный скульптуры хоть и выглядят не очень профессионально, но зато способны вызывать неподдельный интерес.

— Та же кошка буквально за пару дней успела хайпануть так, как не смог сделать День Сырка за несколько лет. Поэтому убрав ее, город сильно потерял в айдентике. В данном случае не нужно идти на поводу у ханжей, жертвуя всплеском интереса. Когда речь идет о малых архитектурных формах, единственная цель которых визуальное разнообразие пространства, всегда нужно давать максимум свободы создателям, — написал урбанист на странице проекта «Мой Курган» Роман Овчинников в Facebook.

В апреле этого года в Кургане появился еще один необычный памятник — «Чужой».

Схожая с с курганской кошкой ситуация была в Челябинске. Горожанам не понравился памятник Валентине Терешкой, установленный в парке. Скафандр, который лежит на коленях космонавта, сделал скульптуру «беременной». В 2019 году памятник активно критиковали, зимой 2021 года к «травле» памятника подключилась известный фотограф Екатерина Рождественская, а следом и местные депутаты. Но он по-прежнему на месте. Хотя еще сразу после установки признавалось, что скульптор ошибся в пропорциях тела — фигура не определяется как женская или взрослая и напоминает робота-игрушку, откинутая рука слишком длинная и тонкая, шлем на коленях огромен.

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