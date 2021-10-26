Выходные в ноябре 2021: сколько будут отдыхать челябинцы, которые работают в нерабочие дни

На первую неделю ноября выпадает несколько праздников Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября будут таковыми не для всех. Указ президента не коснется сотрудников непрерывно действующих предприятий, аптек и больниц, магазинов, МЧС и подобных организаций. Полагается ли им зарплата в двойном размере, мы писали ранее. Теперь же расскажем про то, сколько челябинцы будут отдыхать в ноябре 2021, если продолжат работать в нерабочие дни.

4-го ноября отмечают День народного единства. В 2021 году он выпадает на четверг. Это красный день календаря, в который никто не работает. Но и мероприятий в Челябинске 4 ноября не планируется, чтобы не ухудшить ситуацию с заболеваемостью.

На 5 ноября перенесли январский выходной. 2-е января по трудовому кодексу считается частью новогодних каникул, но в 2021 он выпал на субботу. Поэтому в первую ноябрьскую пятницу — тоже официальный выходной.

Получается, что в ноябре 2021 года будут трехдневные рабочие дни: с 1 по 3 ноября включительно. Это понедельник, вторник и среда. А четыре дня подряд — с 4 по 7 ноября — работающие в нерабочие дни челябинцы будут отдыхать.

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