Челябинский тиктокер ответил на обвинения в издевательствах над бабушкой с деменцией

Молодые люди снимают видеоролики о родственнице, которая страдает деменцией. Фото: соцсети

Челябинский блогер Александр Ошкуков заявил, что его и его жену несправедливо обвиняют в плохом обращении с 88-летней бабушкой. Молодых людей заподозрили в истязании страдающей деменцией родственницы. Проверку начали в следственном комитете.

Александр Ошкуков утверждает, что все обвинения ложны. Иначе, как он считает, администрация соцсети, где публиковали ролики с бабушкой, уже приняла бы меры.

— Все видео в ТикТок проходят модерацию. Если бы видео содержали жестокость, насилие и другие противоправные действия, все видео были бы заблокированы, а аккаунт был бы удален давным-давно. Наши видео набирают более 10 млн просмотров, аккаунт до сих пор не удален, а видео смотрят люди, — написал на своей странице в соцсети челябинец

Тиктокер добавил, что у него с женой нет цели оскорбить или травмировать зрителей:

— Мы не нарушаем права, не издеваемся и не бьем никого! Не собираем донаты на лечение или другие нужды для бабушки! Мы не используем бабушку, чтобы заработать денег!

Публикацию серии видео о пожилой женщине, которая даже не понимала, что ее снимают, молодой человек объяснил обменом опытом с другими людьми, столкнувшимися с недугом:

— Мы не единственные люди, которые снимают видео про болезнь. Делятся советами по уходу и поддерживают морально. И не считают это постыдным!

По словам челябинца, для него самого состояние пожилой родственницы стало сильным стрессом.

— Я помогаю ухаживать за бабушкой примерно 4 года. Когда я с ней познакомился, у нее уже проявлялись признаки болезни. Постепенно болезнь прогрессировала и поведение бабушки очень сильно менялось. Мне было страшно! Ее поведение беспокоило всех вокруг. Соседи вызвали полицию. Вы никогда не поймете, если не сталкивались с подобными заболеваниями! — заявил Александр Ошкуков.

Напомним, о молодой паре, сделавшей героиней видеороликов в TikTok не осознающую всего происходящего с ней бабушку, стало известно еще летом. Поведение авторов видео тогда вызвало возмущение многих челябинцев. Несколько дней назад скандал вспыхнул с новой силой. Проверить семью поручил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Не с первой попытки, но представителям регионального министерства социальных отношений удалось связаться с родственниками больной бабушки. Оказалось, что за пожилой женщиной ухаживают не внучка с мужем, а дочь, которая даже не подозревала о том, какой резонанс история семьи вызвала в интернете.

Женщина категорически отказалась отдавать старушку в специализированное учреждение.

Министр соцотношений Ирина Буторина рассказала, что следов жестокого обращения с бабушкой не заметила, тем не менее, поступки внуки и ее мужа «не поддаются никакой логике и моральным принципам». Юристы считают, что тиктокеров все же можно привлечь к ответственности, причем сразу за несколько правонарушений.

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