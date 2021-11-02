Министр социальных отношений Челябинской области рассказала, почему из семьи тиктокеров нельзя забрать бабушку c деменцией

Пожилая женщина не признавалась недееспособной. Фото: кадр с видео, gubernator74.ru

Министр социальных отношений Ирина Буторина рассказа, как прошел выезд к семье, где живет 88-летняя бабушка с деменцией, которую внучка и ее муж снимали в Tik Tok. За женщиной ухаживает дочь. Она заявила, что не знала, какой оборот набрала эта история в интернете.

Смотреть видеосюжет Молодая пара из Челябинска снимала бабушку с деменцией в Tik Tok

Женщина категорически отказалась отдавать старушку в специализированное учреждение.

— Дочь сама хочет ухаживать, и у нее это получается. Мы можем ей помочь в этом, например, помощью по хозяйству. Мы предложили бесплатную сиделку. Готовы помогать НКО (некоммерческие организации. — Прим. ред.) и «Красный крест», — рассказала Ирина Буторина. — Сейчас дочь принимает решение, нужно ли им это.

Бабушку дееспособной не признавали. Поэтому юридически ее нельзя забрать силой в специальное учреждение. Тем более у нее есть близкие родственники, которые за ней ухаживают. Вопрос о признании ее недееспособной не стоит. Министр подтвердила, что женщина живет в хороший условиях.

— Соматическое состояние здоровья у бабули в порядке. Следов жестокого обращения с точки зрения физической силы не выявлено, — добавила министр. — Поступки, которые совершали внучка и ее супруг, с точки зрения морали это не поддается никакой логике и моральным принципам. Санкции мы накладывать не можем, как и комментировать. Это не прерогатива Минсоца.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Напомним, история прогремела еще летом. Народ повозмущался, Минсоц предложил семье помощь, вплоть до помещения бабушки в специальное учреждение. Но на этом все стихло.

В минувшие выходные кадры с больной бабушкой снова появились в популярных Telegram-каналах. Пользователи спрашивают: почему на молодых людей не нашли управы и что там с запретом треш-стримов. Оказалось, что за это время дело не сдвинулось с мертвой точки — семья на связь не вышла и найти ее не удалось.

— Нам передали этот адрес компетентные органы. А по тем адресам, которые у нас были, семья не проживала, — пояснила Ирина Буторина.

В воскресенье Александр Бастрыкин поручил региональному СК немедленно провести проверку и выяснять, есть ли в действиях тиктокеров признаки уголовного преступления по статье «Истязание» (117 УК РФ).

К счастью, как оказалось, с бабушкой все в порядке: ее никто не бьет, живет она в хороших условиях. Однако, по мнению юристов, молодых людей все же можно привлечь к ответственности. Рассказываем, по каким статьям.

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