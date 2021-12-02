Самолет Минводы-Челябинск попал в турбулентность и дважды уходил на запасные аэродромы: «У меня уже началась истерика»

Ксения с семьей вернулись из отпуска на семь часов позже. Фото: предоставлено героиней, Валерий Звонарев

Челябинка Ксения Вильданшина 1 декабря вместе с родителями и женихом возвращалась домой из Минвод на самолете авиакомпании «Азимут». Перелет был прямым, то есть приземлиться они должны были в аэропорту «Курчатов» рано утром, но непогода перевернула все с ног на голову. Причем сложности начались с самого начала. В итоге домой семья попала на семь часов позже положенного времени, побывав в Уфе и Екатеринбурге. Ксения поделилась с «Комсомолкой» своей историей.

— Летели мы очень страшно. Попали в зону турбулентности, потом в воздушную яму. Я много раз летала, но так страшно мне было впервые — до слез. Бортпроводница говорила, что испугались многие, но паники особой не было, — рассказывает Ксения.

Но на этом трудности полета не закончились. На подлете к Челябинску им сообщили, что аэропорт закрыт на расчистку полосы, борт развернули в Уфу. В столице Башкирии аэропорт, по словам пилота, был забит под завязку пассажирами рейсов, которые не смогли из-за непогоды вылететь или вынуждено там приземлились.

— В Уфе мы сели на запасной аэродром, всех отвели в стерильную зону. Шесть человек отказались лететь — сказали, сами доберутся до Челябинска. В Уфе мы прождали четыре часа. Нас не кормили и не поили, сами сходили в кафе перекусить, — рассказала Ксения.

Спустя четыре часа, самолет из Минвод снова полетел в Челябинск. И опять неудача — пролетев три круга вокруг города, борт так и не сел.

Самолет из Минвод должен был приземлиться в Челябинске в 5:40. Фото: предоставлено героиней

— Нам сказали, что возможно примут нас через час. Но топливо заканчивалось, и выбора у нас не было. Полетели на дозаправку в Екатеринбург, — говорит Ксения. — В тот момент мы уже хотели высадиться и самим добраться до Челябинска — на автобусе или на «Блаблакаре». Но из самолета нас не выпустили. Зато впервые дали нам воды — по пол-литра на человека.

В общей сложности Ксения с семьей добирались до Челябинска на семь часов дольше — вместо 5:40 борт приземлился около 13:00. Но и после приземления приключения не закончились. В аэропорту «Курчатов» семья не могла получить справку о задержке рейса, так на месте не было представителя авиакомпании. А ведь ее родители утром уже должны были быть на работе. Потом челябинцы никак не могли уехать из аэропорта, такси даже втридорога не брали заказы. В итоге до города они добирались на битком забитом автобусе — еле влезли.

Декабрь начался для Челябинской области с коллапса. Из-за «ледяного дождя» задержали междугородние рейсы, аэропорт не принимал самолеты. Самолет марки Bombardier авиакомпании UVT Aero вообще выкатился за пределы полосы на 20-25 метров. А потом и вовсе поступило сообщение о бомбе, которое потом не подтвердилось. Пассажирка самолета рассказала «Комсомолке» подробности ЧП.

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