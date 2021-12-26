Последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 27 декабря 2021: жалобы на низкую прибыль и толпы в ТРК

В предновогодней суете о коронавирусе словно забыли. Фото: Дмитрий Степанов

В Челябинской области началась предновогодняя лихорадка. Торговые центры забиты посетителями, на дорогах пробки до 10 баллов, а в ресторанах дефицит мест из-за корпоративов. Словно нет никакого ковида. Об угрозе напоминают только данные минздрава. Собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 27 декабря 2021 г.

Суточные данные о заболеваемости стали ниже, чем в ноябре, но остаются внушительными. По последним данным на раннее утро 27 декабря, за один день диагноз поставили 519 южноуральцам. Среди зараженных есть один школьник. Пугает и статистика смертности — 28 умерших от ковида за сутки.

Инфографика: коронавирус74.рф

При этом владельцы торговых центров написали открытое обращение к властям региона с просьбой отменить вход по QR-кодам, как это сделали в Екатеринбурге и Кургане. В правительстве ответили после того, как проанализировали данные. Оказалось, что выручка по официальных данным в ТК не упала. А сейчас посетителей в торговых центрах, как селедок в бочке. Читатели КП-Челябинск даже жалуются, что никакой проверки QR-кодов уже нет. Охранники просто подносят телефон и делают видимость, что проверили данные.

Подписи под обращением поставили представители следующих челябинских ТРК и ТЦ: «Горки», «Родник», «Космос», «Мегаполис», «Кольцо», «Фокус», «Фиеста», «Радуга» и «Урал». Из магнитогорских: «Семейный парк», «Радуга Вкуса», «Центральная городская ярмарка», «Центральный крытый рынок», «Мост», «Тетрис», «Джаз мол», «Гостиный двор», «Континент», «Ягуар» и аквапарк «Водопад чудес».

Кстати, если вы уже переболели коронавирусом, то имеете право пройти диспансеризацию. При наличии осложнение, назначается более углубленное обследование. На прошлом неделе территориальный ФОМС Челябинской области объяснил об увеличении расходов на эти цели. В 2022 году на диспансеризацию потратят 185,6 млн. рублей.

12 врачей из Челябинской области получили премию «Врач с большой буквы». Она ежегодно вручается медработникам, которые оказали самое существенное влияние на улучшение здоровья населения.

В предновогоднее суете главное не забывать о здоровье. В эти дни продолжается вакцинация от коронавируса. Организаторы акции «Башня вакцинации» решили продлить сроки. Теперь поучаствовать в розыгрыше призову смогут те, кто сделал прививку с 1 декабря по 14 января. Стали известны и призы — в их списке земельный участок, путевки на отдых и множество других подарков.

Заполнить анкету и поучаствовать в розыгрыше призов.

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