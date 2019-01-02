Семьям погибших от взрыва дома в Магнитогорске выплатят по миллиону рублей

2 Янв. 2019 2019-01-02T19:57:42+03:00

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31 декабря в Магнитогорске взорвался газ в жилом доме. По последним данным погибли 25 человек. Тела до сих пор достают из-под завалов. Семьям погибших будет выделена компенсация по миллиону рублей.

Ранее сообщилось, что всем пострадавшим будет куплено новое жилье за счет бюджета. Также первоначально сумма компенсации пострадавшим была 50 тысяч рублей. Сейчас она увеличена до 400 тысяч рублей.

Для уцелевших жителей дома планируется компенсация до 100 тысяч рублей. Разбор завалом продолжается третий день.

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