Хоровод в день траура: управляющая компания устроила праздник, когда Челябинская область скорбела по жертвам обрушения в Магнитогорске

3 Янв. 2019 2019-01-03T20:03:11+03:00

По словам жителей, коммунальщики пошли на это чтобы не потерять «взбунтовавшийся» дом

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В Челябинске разгорается скандал: управляющая компания дома Трашутина, 33 устроила праздник двора 2 января. В этот день в Челябинской области был объявлен траур из-за обрушения подъезда в Магнитогорске. Люди уверены: «управляйка» пошла на это, чтобы у нее не забрали дом. Жильцы захотели сами управлять многоэтажкой в формате ТСЖ.

— Праздник был с музыкой, танцами и Дедом Морозом. Его можно было и перенести на следующий день, например. Сегодня запланировано общее собрание жильцов по поводу смены управления нашего дома. Естественно, это было сделано не для детей, так как все предыдущие года они ничего подобного для нас не устраивали, а в этот раз даже елку во дворе поставили, — рассказала «КП — Челябинск» жительница дома Ирина.

Челябинка на праздник не пошла и детей не пустила

— Но народ во дворе веселился и от этого еще грустнее, что нет у людей никакого чувства жалости и сострадания к трагедии. Все понимаю: деткам хочется праздника, но один день уж можно было обойтись и без веселья.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома. На сегодняшний день спасательная операция завершилась: из-под обломков достали 39 тел.

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