Начались похороны погибших от взрыва газа в Магнитогорске
Сегодня, 4 января, в Магнитогорске похоронят 6 человек, погибших при взрыве газа и обрушении подъезда. Всего жертв — 39, поэтому похороны будут продолжаться несколько дней.
Погибшая семья КрамаренкоФото: Ульяна ШЕВЧЕНКО
Как сообщает наш корреспондент, работающий на месте событий, Ульяна Шевченко, губернатор Челябинской области Борис Дубровский пришел проститься с семьей Крамаренко. Супругам Анастасии и Игорю было по 31 году. Он работал на заводе, а она преподавала иностранный язык. Погибла с ними и их дочка Милана, которой был всего годик.
Погибшей малышке был всего годик.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО
На похоронах дежурит бригада скорой помощи.
В пресс-службе мэрии Магнитогорска сообщили, что в городе установят мемориал жертвам трагедии. Среди них — и маленькие дети, и почетные пенсионеры. Например, ветеран Великой Отечественной Войны, обладательница медали за оборону Ленинграда Ольга Никитична Анисимова. Ей было 95 лет.
На похоронах дежурит бригада Скорой.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО
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