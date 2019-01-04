2019-01-04T10:17:56+03:00
Общество

Начались похороны погибших от взрыва газа в Магнитогорске

В городе установят мемориал жертвам трагедии
Ульяна ШЕВЧЕНКОИрина КАРЕЛИНА
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Начались похороны жертв магнитогорской трагедии.Начались похороны жертв магнитогорской трагедии.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Сегодня, 4 января, в Магнитогорске похоронят 6 человек, погибших при взрыве газа и обрушении подъезда. Всего жертв — 39, поэтому похороны будут продолжаться несколько дней.

Погибшая семья Крамаренко Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Погибшая семья КрамаренкоФото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Как сообщает наш корреспондент, работающий на месте событий, Ульяна Шевченко, губернатор Челябинской области Борис Дубровский пришел проститься с семьей Крамаренко. Супругам Анастасии и Игорю было по 31 году. Он работал на заводе, а она преподавала иностранный язык. Погибла с ними и их дочка Милана, которой был всего годик.

Погибшей малышке был всего годик. Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Погибшей малышке был всего годик.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

На похоронах дежурит бригада скорой помощи.

В пресс-службе мэрии Магнитогорска сообщили, что в городе установят мемориал жертвам трагедии. Среди них — и маленькие дети, и почетные пенсионеры. Например, ветеран Великой Отечественной Войны, обладательница медали за оборону Ленинграда Ольга Никитична Анисимова. Ей было 95 лет.

На похоронах дежурит бригада Скорой. Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

На похоронах дежурит бригада Скорой.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

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