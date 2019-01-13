Министр строительства Якушев: 9 и 10 подъезды рухнувшего дома в Магнитогорске тоже надо расселить на время
12 января Магнитогорск посетил министр строительства РФ Владимир Якушев. Его визит был связан с обрушением подъезда десятиэтажки на Карла Маркса, 164. Спасательная операция завершилась еще 3 января, а сейчас идет демонтаж 7 и 8 подъездов.
— 9 и 10 подъезды тоже надо расселить на время демонтажных работ. Наша задача — в фазе ликвидации последствий работать аккуратно, технически грамотно и безопасно. После демонтажа будет полноценное инструментальное обследование здания. И только после того, как пройдут все экспертизы, будет доведена информация о дальнейшей судьбе дома, — сказал Якушев.
Ранее сообщалось, что на время строительных работ выселили только жильцов 5 и 6 подъездов. Всего их в доме 12. Снесут два и разделят дом на две части.
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Как мы искали данные однушки, в которой, возможно, был эпицентр взрыва. По нашей схеме на втором этаже находились всего две квартиры: 315-ая и 316-ая. В 316-ой жили муж и жена с детьми. А однокомнатная картира N315 пустовала. (далее)
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Спасательная операция в Магнитогорске завершена.
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