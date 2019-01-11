Глава Магнитогорска: Вероятнее всего, эпицентр взрыва был на втором-третьем этаже

Мэр Магнитогорска рассказал, что происходило в первые минуты после частичного обрушения дома на проспекте Карла Маркса.

Сообщение о трагедии глава города получил сразу. И к месту ЧП чиновник ехал, уже понимая масштаб трагедии.

— Главным было быстро начать поиск и спасение людей, — рассказал ТАСС Сергей Бердников. — А также собрать все необходимое для оперативной помощи спасшимся жильцам, которые остались без крова. Нужно было помочь тем, кто пострадал и был в больницах, поддержать родных и близких, которые не знали ничего о судьбе людей, оставшихся в квартирах.

ВЗРЫВ БЫЛ ГДЕ-ТО ВНИЗУ

Глава города рассказал журналистам ТАСС, что сейчас следствие устанавливает, где был эпицентр. Скорее всего, на втором или третьем этаже дома.

— После разрушения на одном из нижних этажей, очевидно, сработал эффект «карточного домика» — нижнюю карту вынули, и все, что сверху, рухнуло вниз, — считает Бердников.

Глава города отметил, что Магнитогорск сплотился в дни трагедии, многие помогали попавшим в трудную ситуацию лично, поэтому город так слабо реагирует на появившиеся слухи и едкие комментарии в интернете.

ДЕНЬГИ НА РУКИ ДЛЯ ПОКУПКИ КВАРТИР ПОСТРАДАВШИЕ НЕ ПОЛУЧАТ

Сергей Бердников пояснил, что размер компенсации на квартиры (31,7 тыс. рублей) не рассчитывался специально. По такой цене город покупает квартиры сиротам и переселенцам из ветхо-аварийного жилья. На руки эти деньги никто из жильцов не получит, их переведут на карточку продавца. При этом люди получат возможность лично участвовать в поисках новой квартиры — на вторичном рынке и в новостройках. А государство будет следить, чтобы на этих сделках никто не нажился.

Сегодня вся информация о поддержке пострадавших семей выложена на сайте городской администрации. На народный счет помощи перечислено более 47 млн рублей. Как их расходуют, контролирует соцзащита.

ПЕРЕЖИТЬ И ЖИТЬ ДАЛЬШЕ

Глава Магнитогорска призвал общественность пережить трагедию и жить дальше.

— Мы должны эту страшную трагедию пережить все вместе. Я считаю, это главное, — сказал Сергей Бердников. — Когда есть полное единство, мы справимся со всеми проблемами, с любой болью. Надо пережить ее и жить дальше, другого выхода нет. Надо пережить. Все сегодня настроены на это.

Напомним, утром 31 декабря в центре Магнитогорска, в доме № 164 на проспекте Карла Маркса прогремел взрыв. После этого один подъезд дома рухнул. Спасатели разбирали завалы несколько дней и подняли из-под завалов 39 трупов. Основной версией ЧП пока считают взрыв бытового газа.

Взрыв в Магнитогорске произошел 31 декабря ранним утром. Большинство жителей еще спали — погибли 39 человек. За пару минут до обрушения из подъезда вышел Евгений Юрченко — все произошло на его глазах.

Первыми на помощь пострадавшим пришли соседи. Например, гастарбайтер Алан или Наталья, собака которой за час до трагедии не могла найти себе места. Были и антигерои — украинский пранкер обзванивал магнитогорцев и задавал циничные вопросы.

Настоящим чудом стало спасение из-под завалов десятимесячного Вани Фокина. Он провел в саркофаге из обломков 36 часов. Спасатели говорят, что его спасло одеялко. Сейчас ребенка лечат в московской клинике. Он идет на поправку, а накануне к нему приходили спасатели, которые достали его.

Дом на Карла Маркса, 164 хотят разделить на две части — снести обрушившийся и смежные подъезды. В образовавшемся пролете планируют сделать мемориал. Первые эскизы уже есть.

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