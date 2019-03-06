Бывший глава Челябинска Сергей Давыдов может снова стать фигурантом уголовного дела
Решение Советского районного суда о прекращении уголовного дела в отношении бывшего главы Челябинска Сергея Давыдова обжалует прокуратура Челябинской области.
— При расследовании уголовного нарушались нормы Уголовно-процессуального кодекса. Действия обвиняемого квалифицированы неверно, — считают в надзорном ведомстве.
Сергея Давыдова задержали в сентябре 2017 года. Давыдову инкриминировали крупный ущерб муниципальному предприятию «Челябинские коммунальные тепловые сети». Из-за действий сити-менеджера МУП «ЧКТС» переплатил компании «Городской центр начисления коммунальных платежей» более 340 млн рублей.
Сначала Давыдова обвиняли по статье «Мошенничество» и посадили в изолятор. Позже статью переквалифицировали на более мягкую «Превышение должностных полномочий» и отпустили под домашний арест. Свою вину Давыдов признал и даже частично погасил ущерб.
Во вторник, 5 марта, по ходатайству следователя УФСБ по Челябинской области суд прекратил уголовное дело Сергея Давыдова и назначил ему судебный штраф в размере 40 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU