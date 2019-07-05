Жители Челябинска напомнили новому мэру про обещание разобраться с аудиорекламой

СЕГОДНЯ 07:46 2019-07-05T07:48:39+03:00

Рекламной агентство, которое увешало центр колонками, считает, что горожанам нравится слушать музыку, во время прогулок по паркам и центру. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Два года назад на теле Челябинска появилась новая язва, которая мешает комфортной жизни в городе. Столбы в центре мегаполиса оккупировали динамики из которых звучит сомнительного качества музыка и реклама. Общественники из организации «Гражданский патруль» напомнили и.о. мэра Челябинска Наталье Котовой обещание прислушаться к мнению горожан по поводу агрессивной аудиорекламы.

— На рекламу жаловались отдыхающие в парке Гагарина, студенты ЮУрГУ, а жители домов в районе площади и вовсе называли рекламу «пыточной машиной». В прошлом году Котова сказала, что если челябинцы не согласны с уличным радио, мы прислушаемся к их мнению. Спустя год ситуация не изменилась и мы напоминаем новому главе города ее слова, — рассказали в «Гражданском патруле».

Общественники обратились к главе Челябинска с официальным письмом.

— Город и без того агрессивная среда, шум от дорог негативно влияет на здоровье и настроение его жителей. Скверы и прогулочные улицы — те немногие места, где можно скрыться от лишнего шума. Но в Челябинске такие места опутаны уличным радио с навязчивой аудио-рекламой. Это беспрецедентный случай, больше нигде такого нет. Стрит-радио необходимо отключить и законодательно запретить, — считает активист «Гражданского патруля» в Челябинске Георгий Акмен.

Владельцы динамиков считают, что никому не мешают, а даже наоборот — улучшают настроение челябинцев отличной музыкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU