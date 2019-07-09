2019-07-09T13:27:08+03:00
Общество

Очередные обыски проходят в челябинском офисе «К&Б»

По предварительным данным, интерес проявили ФСБ и налоговая
Андрей АБРАМОВ
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Силовиков вновь заметили у офиса «К&Б» в Челябинске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВАСиловиков вновь заметили у офиса «К&Б» в Челябинске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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СМИ сообщают, что днем 9 июля в главный офис сети «Красное&Белое» в Челябинске вновь пришли силовики, вероятно, из ФСБ. Якобы вместе с людьми в погонах с визитом нагрянули налоговые инспекторы. Официально эта информация нигде не подтверждается.

В прошлый раз подобный сценарий в челябинском офисе происходил накануне Нового года. Тогда в офисах компании и на складах пошли массовые обыски. Но по их итогам не было обнаружено ни контрафакта, ни каких-то финансовых нарушений. Однако фирма ведет в суде спор о возможном неуплате налогов.

После первых претензий силовых структур, «К&Б» начало слияние с другими сетевыми игроками. А не так давно, часть компании вывели в кипрские офшоры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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