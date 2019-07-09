Очередные обыски проходят в челябинском офисе «К&Б»

СЕГОДНЯ 13:24 2019-07-09T13:27:08+03:00

Изменить размер текста: A A

СМИ сообщают, что днем 9 июля в главный офис сети «Красное&Белое» в Челябинске вновь пришли силовики, вероятно, из ФСБ. Якобы вместе с людьми в погонах с визитом нагрянули налоговые инспекторы. Официально эта информация нигде не подтверждается.

В прошлый раз подобный сценарий в челябинском офисе происходил накануне Нового года. Тогда в офисах компании и на складах пошли массовые обыски. Но по их итогам не было обнаружено ни контрафакта, ни каких-то финансовых нарушений. Однако фирма ведет в суде спор о возможном неуплате налогов.

После первых претензий силовых структур, «К&Б» начало слияние с другими сетевыми игроками. А не так давно, часть компании вывели в кипрские офшоры.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU