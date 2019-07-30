Перед важным боем боксера Сергея Ковалева вновь обвинили в непристойном поведении

СЕГОДНЯ 14:17 2019-07-30T14:30:25+03:00

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Легенда мирового бокса, уроженец копейского поселка Горняк, Сергей Ковалев вновь на передовицах спортивных таблоидов. Боксера обвиняют в непристойном поведении на борту самолета. Американское издание The Athletic сообщает, что 15 июля боец летел в Лос-Анджелес и у него возник конфликт с пассажиркой соседнего сиденья.

Якобы сначала чемпион в полутяжелом весе схватил даму за руку и полез целоваться. А после этого и вовсе швырнул в нее деньги. Может, хотел замять конфликт. Женщина пожаловалась экипажу и тот решил удалить боксера с рейса. Впрочем, никаких полицейских санкций к спортсмену применено не было. Сам он пока не прокомментировал эту историю.

Сейчас Ковалев готовится к бою в Челябинске 24 августа. Впервые в своей профессиональной карьере он проведет поединок на родине. Его соперником станет британец Энтони Ярд.

— Я считаю, что эту шумиху или шоу, как хотите, могли устроить пиарщики, газетчики, сами промоутеры Сергея. Мои знакомые недавно разговаривали с Ковалевым. Он говорит, что у него все нормально, никаких санкций. Про эту историю в самолете Ковалев сказал, что это какая-то ерунда. Такая шумиха нередко поднимается перед боями такого уровня. Обычное дело. Не исключено, что чемпиона хотят «пощипать», развести на деньги. Такое бывает, — прокомментировал историю один из известных челябинских промоутеров в сфере бокса Алексей Васильев.

Поклонники Крашера не исключают, что это все вброс конкурентов накануне важного поединка. Не так давно накануне другого боя Сергея Ковалева обвинили в избиении американки во время вечеринки.

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ИСТОЧНИК KP.RU