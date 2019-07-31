Второй пострадавший в аварии с Андреем Косиловым в тяжелом состоянии

СЕГОДНЯ 08:53 2019-07-31T10:02:47+03:00

Молодого человека ввели в кому и прооперировали

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Резонансная авария случилась вечером 28 июля в Аргаяшском районе. На загородной трассе столкнулись «Лада» и массивный внедорожник бывшего вице-губернатора Андрея Косилова. Пострадали три человека, два из них находятся в больнице.

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— Молодого человека накануне перевезли из Миасса в Челябинскую областную больницу. Пациент прооперирован, находится в реанимации ЧОКБ, состояние тяжелое, — сообщает минздрав Челябинской области.

Ранее стало известно состояние пострадавшей девушки. Ей становится хуже. Идут разговоры о переводе в столичный госпиталь. Однако больная не транспортабельна.

На Андрея Косилова завели уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU