Уволен еще один чиновник администрации Челябинска
20 августа уволен начальник управления капитального строительства администрации Челябинска Евгений Пашков.
— По соглашению сторон. Обязанности исполняет Игорь Васильченко. Он был замом Пашкова, — сообщил пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов.
Управление, которое возглавлял Пашков, отвечает за все капитальное строительство в Челябинске: от его согласования, до вопросов финансирования и контроля. Ранее КП-Челябинск публиковала список чиновников, которые должны быть уволены.
После смены власти начали увольнять чиновников челябинской мэрии. Ушли главный по сносу киосков, ответственный за дороги, переходы на площади.
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