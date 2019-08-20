Уволен еще один чиновник администрации Челябинска

СЕГОДНЯ 07:26 2019-08-20T07:31:59+03:00

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20 августа уволен начальник управления капитального строительства администрации Челябинска Евгений Пашков.

— По соглашению сторон. Обязанности исполняет Игорь Васильченко. Он был замом Пашкова, — сообщил пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов.

Управление, которое возглавлял Пашков, отвечает за все капитальное строительство в Челябинске: от его согласования, до вопросов финансирования и контроля. Ранее КП-Челябинск публиковала список чиновников, которые должны быть уволены.

После смены власти начали увольнять чиновников челябинской мэрии. Ушли главный по сносу киосков, ответственный за дороги, переходы на площади.

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ИСТОЧНИК KP.RU