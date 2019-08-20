2019-08-20T07:31:59+03:00
Общество

Уволен еще один чиновник администрации Челябинска

Евгений Пашков отвечал за капитальное строительство
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Из администрации Челябинска уволен Евгений Пашков.Из администрации Челябинска уволен Евгений Пашков.Фото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

20 августа уволен начальник управления капитального строительства администрации Челябинска Евгений Пашков.

— По соглашению сторон. Обязанности исполняет Игорь Васильченко. Он был замом Пашкова, — сообщил пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов.

Управление, которое возглавлял Пашков, отвечает за все капитальное строительство в Челябинске: от его согласования, до вопросов финансирования и контроля. Ранее КП-Челябинск публиковала список чиновников, которые должны быть уволены.

После смены власти начали увольнять чиновников челябинской мэрии. Ушли главный по сносу киосков, ответственный за дороги, переходы на площади.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чтобы взять ипотеку семья в Челябинске должна получать больше 50 тысяч рублей
В Челябинске задержали автобус с юными спортсменами
Гильза валялась рядом. В Челябинске экологи расследуют убийство трех серых цапель
Инженер больницы в Челябинске брал откаты за ремонт здания
На кинофестивале в Челябинске ждут создателя первого интерактивного сериала Виктора Кравченко
В Зауралье на фестивале воздухоплавания парапланерист упал с высоты
В Челябинск везут царские погремушки
Пострадавшему на улице Кирова мальчику предстоят несколько операций в Челябинске
Микроавтобус, столкнувшийся с мусоровозом в Челябинске, вез вахтовиков в Нижневартовск
В Челябинске прокуратура требует возбудить дело по передаче в аренду подземных переходов
Жители Челябинска голосуют против автовокзала во Дворце спорта
В анализах водителя мусоровоза, протаранившего микроавтобус в Челябинске, обнаружили наркотик
Из-за неисправного самолета в Магнитогорске задержали рейс в Турцию
В Златоусте появится медицинский МФЦ с вертолетной площадкой
Южноуралец нашел на картофельном поле снаряд от советской малокалиберной пушки
Эксперты подсчитали, сколько стоит собрать ребенка в школу в Челябинске
Мошенник прислал жителю Челябинска вместо процессора бутылку воды
11 человек пострадали в аварии грузовика и микроавтобуса в Челябинске
На заводе в Челябинске загорелся цех электродвигателей
Жителей Челябинска удивила корзина с грушами на 16-м этаже дома
Жители Челябинской области сбросились на стерилизацию бездомных собак
Водители челябинских маршруток просят не трогать их руками
Пенсионерку из Челябинска оштрафовали за оскорбление полицейского на митинге против пенсионной реформы
Четвероклассник из Челябинска стал чемпионом мира по быстрым шахматам
В Челябинской области окончены поиски пропавшего 15-летнего подростка
Жителям Челябинска предлагают выбрать тематику ледового городка
Экологи объяснили появление бирюзовых разводов на озере Тургояк
В Челябинской области пропал 15-летний подросток