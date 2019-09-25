Обвиняемого в насилии над сиротами в интернате под Челябинском отправили в СИЗО

СЕГОДНЯ 16:15 2019-09-25T17:45:38+03:00

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Челябинский областной суд изменил меру пресечения Сергею Кокорину — фигуранту уголовного дела о насилии над мальчиками-сиротами в Лазурненском коррекционном интернате. Его снова отправят в следственный изолятор. Об этом просил следователь.

— Следователь указал, что изменение действующей меры пресечения обусловлено нарушением со стороны обвиняемого условий исполнения домашнего ареста: он встречался со свидетелями, в том числе с несовершеннолетними, созванивался с потерпевшим, просил их изменить свои показания, покидал жилое помещение, — рассказала пресс-секретарь областного суда Наталья Прохорова.

Сергей Кокорин пробудет в СИЗО до 2 ноября. Постановление еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

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ИСТОЧНИК KP.RU