Активисты продолжают судиться за «немецкий квартал» в Челябинске

СЕГОДНЯ 15:04 2019-10-07T15:04:06+03:00

Пока они опротестовали решение чиновников исключить его из объектов культурного наследия

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По улице Социалистической в Металлургическом районе Челябинска есть дома с уникальной архитектурой. По городской легенде их строили пленные немцы, но это, вероятно, мистификация. Несколько месяцев назад «немецкий квартал» выкинули из реестра культурного наследия. Неравнодушный горожанин Юрий Латышев подал в суд на это решение чиновников.

Если строение находится в списке культурного наследия, его могут ремонтировать лишь строительные бригады с аккредитацией. Домам на Социалистической предстоял капремонт. Аккурат накануне реконструкций здания исключили из реестра. Экспертизу «немецкого квартала» проводила фирма из Пензы. К работе экспертов у челябинских краеведов возникли претензии.

Решать спор градозащитники и чиновники пошли в суд. Центральный суд краевед Латышев выиграл. Дело дошло до Челябинского областного суда. Эта инстанция также приняла сторону общественника.

Кстати, не так давно в Челябинске уволился Александр Баландин. Чиновник возглавлял Госкомитет по охране культурного наследия. Тот самый, которые следит за еденичным редким наследием в Челябинске. На пост нового руководителя прочат Алексея Федичкина.

— Мы встретились в первый раз, и у меня создалось впечатление, что Федичкин не до конца еще вошел в курс дела. Проблем очень много. Поэтому мы договорились, что он найдет время и мы более предметно поговорим о проблемах охраны культурного наследия Челябинска, в том числе и «Немецкого квартала», — рассказал Юрий Латышев изданию «Курс дела».

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ИСТОЧНИК KP.RU