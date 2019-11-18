2019-11-18T11:25:31+03:00
Спорт

В Челябинске составили ТОП самых громких спортивных скандалов

Спортсмены сбивали людей, принимали наркотики и осыпали женщин... деньгами
Андрей АБРАМОВ
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Южноуральские спортивные звезда неоднократно оказывались втянуты в скандалы.Южноуральские спортивные звезда неоднократно оказывались втянуты в скандалы.
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Челябинск дал мировому спорту многие громкие имена. В современном мире образ жизни спорстменов становится частью шоу-бизнеса, поэтому в биографии атлетов появляются нелицеприятные страницы. Сайт «Полит 74» составил ТОП скандалов, связанных с челябинскими спортсменами.

В рейтинге оказался кокаиновый скандал вокруг воспитанника ХК «Трактор» Евгения Кузнецова. На вечеринке его сняли рядом с дорожками из белого порошка. Тот сначала все отрицал, но анализы показали — Кузнецов употреблял наркотики.

Еще один «тракторист» Вячеслав Войнов сделал успешную карьеру в NHL, но прогорел на истории с семейным насилией. Якобы он побил свою супругу Марту.

Силач Михаил Кокляев, который сейчас перебрался в Москву, когда-то был антигероем сводок ДТП. На большой скорости он снес пешехода.

Звезда бега Мария Савинова из Челябинска не получила миллион долларов от Михаила Юревича. Столько экс-губернатор обещали за победу наших спортсменов на Олимпиаде в Лондоне. Савина взяла золото, но денег не дали. Оказалось, что она прописана в Москве, а значит и претендовать на южноуральский гонорар не может. А через пару лет ее лишили всех наград и пожизненно дисквалифицировали за прием допинга.

Наконец уральский «Крашер» Сергей Ковалев — звезда бокса. Вокруг его имени разворачивался ни один скандал с женщинами. Одна дама обвинила его в избиении, а другая — в обсыпании деньгами. Якобы с Ковалевым та пересеклась в самолете, тот вел себя развязно и в конечном итоге кидался в нее купюрами. Обе истории появились накануне важных поединков боксера.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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