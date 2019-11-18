2019-11-18T19:22:57+03:00
Происшествия

Девушка, которая сбежала из «детской тюрьмы» в Челябинской области, поехала на ток-шоу

А ее брат и сестра сейчас под наблюдением врачей
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Дарина и ее мать Дина, которая держала своих детей под строгим контролем.Дарина и ее мать Дина, которая держала своих детей под строгим контролем.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

20-летняя Дарина Азизова, которая организовала побег младших брата и сестры от матери в Усть-Катаве, отправляется на рейтинговое ток-шоу. Об этом КП-Челябинск рассказали местные журналисты, которые попросили не указывать их имен.

— Мы с самого начала знали, что эта семейная драма идеально отвечает теме федеральных шоу. Как же мы этого опасались! Не понимаю, почему власти не спрятали этих детей где-нибудь в санатории? Пару дней назад приехали переговорщики и всеми правдами и неправдами уговорили Дарину ехать. А та особо даже разговаривать боится, наверное, поэтому и поддалась на уговоры. Хотя, может быть, так будет лучше. Кто-нибудь в столице обратит внимание на семью и поможет. Или шоу денег отвалит.

Младшие брат и сестра Динары остались в усть-катавской больнице. Их ждут консультации с психологами. Кроме того, у ребят есть проблемы со здоровьем.

Напомним, 6 ноября из дома на окраине Усть-Катава сбежала 20-летняя Дарина Азизова, ее 15-летний брат и 11-летняя сестра. Дети практически никогда не покидали стен родительского дома. Их мать — Дина Азизова — была помешана на гиперопеке и страдала манией преследования, поэтому никуда не отпускала ребят.

После побега Дина наложила на себя руки и сожгла дом. У ребят есть отец. Ему 69 лет, уехал на заработки в Курган и дома появлялся редко. Жене удавалось скрывать, что дети не посещают школу. Также КП-Челябинск удалось найти человека, который помог Дарине сбежать.

Организовавшая побег дочь рассказывает о жизни за забором особняка.Видео: «Усть-Катавская неделя»

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы знаете больше об этой истории?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Мессенджеры или телефон: +7-968-124-92-44

Почта: gazeta174@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Не говорит по-русски и не знает города: в Челябинске разыскивают Роберта Паттисона
Драматург из Челябинска написал пьесу о военном конфликте на Донбассе
Екатеринбург вошел в ТОП-3 городов по выпуску «Мультикарт» ВТБ
Урбанист Лев Владов выставил свою кандидатуру на должность главного архитектора Челябинска
Школьник из Челябинска поразил Максима Галкина кругами Деласала
Война машин: в центре Челябинска автобус из новой партии протаранил троллейбус
Свалку ртутных ламп обнаружили в Челябинской области
В Челябинской области погиб водитель, более ста раз нарушивший правила
В Челябинской области появился новый национальный парк «Зигальга»
В резиденцию губернатора пригласили золотой потенциал Челябинской области
Банк УРАЛСИБ подвел итоги деятельности за 9 месяцев 2019 года в соответствии с РСБУ
В Челябинске автомобилистов просят отменить поездки
К владельцам частных интернатов для пожилых на Южном Урале нагрянули с незапланированными проверками
ВТБ Лизинг признан лидером рынка в сегментах железнодорожной и строительной техники
В мэрии Челябинска дали оценку поступку закрасивших граффити
В Челябинске составили ТОП самых громких спортивных скандалов
«Не хватает детсадов, школ и транспорта, зато воздух чистый»: что говорят жители Челябинска о «Парковом-2»
К Новому году Челябинск вновь украсят праздничной иллюминацией
В Челябинской области больше животных стало погибать от бешенства
Соцсети развеселило приглашение солдат на вечер знакомств с врачами поликлиники в Челябинске