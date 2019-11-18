Девушка, которая сбежала из «детской тюрьмы» в Челябинской области, поехала на ток-шоу

18 Нояб. 17:45 2019-11-18T19:22:57+03:00

Дарина и ее мать Дина, которая держала своих детей под строгим контролем. Фото: СОЦСЕТИ

А ее брат и сестра сейчас под наблюдением врачей

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20-летняя Дарина Азизова, которая организовала побег младших брата и сестры от матери в Усть-Катаве, отправляется на рейтинговое ток-шоу. Об этом КП-Челябинск рассказали местные журналисты, которые попросили не указывать их имен.

— Мы с самого начала знали, что эта семейная драма идеально отвечает теме федеральных шоу. Как же мы этого опасались! Не понимаю, почему власти не спрятали этих детей где-нибудь в санатории? Пару дней назад приехали переговорщики и всеми правдами и неправдами уговорили Дарину ехать. А та особо даже разговаривать боится, наверное, поэтому и поддалась на уговоры. Хотя, может быть, так будет лучше. Кто-нибудь в столице обратит внимание на семью и поможет. Или шоу денег отвалит.

Младшие брат и сестра Динары остались в усть-катавской больнице. Их ждут консультации с психологами. Кроме того, у ребят есть проблемы со здоровьем.

Напомним, 6 ноября из дома на окраине Усть-Катава сбежала 20-летняя Дарина Азизова, ее 15-летний брат и 11-летняя сестра. Дети практически никогда не покидали стен родительского дома. Их мать — Дина Азизова — была помешана на гиперопеке и страдала манией преследования, поэтому никуда не отпускала ребят.

После побега Дина наложила на себя руки и сожгла дом. У ребят есть отец. Ему 69 лет, уехал на заработки в Курган и дома появлялся редко. Жене удавалось скрывать, что дети не посещают школу. Также КП-Челябинск удалось найти человека, который помог Дарине сбежать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/743513" frameborder="0"></iframe> Организовавшая побег дочь рассказывает о жизни за забором особняка.Видео: «Усть-Катавская неделя»

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ИСТОЧНИК KP.RU