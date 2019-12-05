Врач-вампир из Челябинска, которого упрятали в психдиспансер, попросился на свободу
Борис Кондрашин потребовал выпустить его из психиатрического лечебницы, куда его отправили по решению суда. Пресса окрестила его «Дракулой с Сельмаша», поскольку 19 лет назад он жестоко расправился одноклассником. Тогда его уже приговаривали к принудительному лечению, но он вышел и устроился работать врачом по поддельному диплому. За это суд вновь отправил его в больницу. Кондрашин попытался обжаловать это решение.
— Жалобу оставили без удовлетворения. В силе остается решение суда первой инстанции о применении к нему принудительного лечения, — сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.
19 лет назад Борис Кондрашин, будучи учеником 11 класса, обманом заманил к себе одноклассника и расчленил его. Себя он возомнил древним демоном и даже пил кровь жертвы. При обыске у него нашли взрывчатку и избирательный список школьных товарищей. Известно, что отец парня работал в морге и пару раз водил сына на службу.
Выпускница той же школы в Ленинском районе год назад пришла в поликлинику и попала на прием к Кондрашину. Тот работал терапевтом. После этого историю о прошлом лже-врача предали огласке.
Сыщик рассказал, как расследовал дело врача-вампира из Челябинска 20 лет назад.Андрей АБРАМОВ
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