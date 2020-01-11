«Девушки могли сгореть с отчимом»: Челябинский омбудсмен рассказал подробности трагедии в Полетаево
Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Антон Шарпилов изучил непростую ситуацию, в которой оказались три сестры-сироты, одна из которых 19-летняя Елизавета Галеева, девушка-инвалид с тяжелой формой ДЦП.
КП-Челябинск писала, что ранее тетя сирот Наталья Галеева просила областных чиновников обратить внимание на ее семью. Она являлась опекуном девочек, но из-за ненадлежащих условий опека изъяла детей. Лиза оказалась в реабилитационном центре в Копейске, затем в областном паллиативном отделении, а ее сестры в социальном приюте, а затем в другой приемной семье. Ситуация стала достоянием общественности, когда депутат Сергей Шагрунов высказался о действиях челябинских чиновников.
В ночь с 9 на 10 января дотла сгорел дом в Полетаево, в котором жила Наталья Галеева со своим сожителем. В пожаре погиб 47-летний мужчина. Ситуацию активно стали комментировать в социальных сетях. К делу подключился Антон Шарпилов, уполномоченный по правам человека.
Поздно вечером в пятницу, 10 января в своем инстаграме он разместил пост. Омбудсмен попросил воздержаться от комментариев и дождаться результатов экспертизы:
— Произошла ужасная трагедия. Сейчас нам важно помочь лишившейся крова над головой Наталье Галеевой. И я уже поговорил с администрацией района. Меня заверили, что ее не оставят в беде. Я знаю, что областной минсоц также окажет ей материальную помощь. Наконец, нам надо сделать все возможное, чтобы девушки не были ущемлены и травмированы: больше года они живут в семье, где им хорошо, среди людей которых называют мама и папа и не хотят кардинальных перемен.
Я поговорил с соседями сгоревшего дома, они мне рассказали, что девчонки здесь жили не в самых простых условиях. У них был отчим, освободившийся из мест лишения свободы, он приводил компании, распивали спиртное. Если бы девушки сейчас жили в этом доме, то и они могли бы погибнуть в огне, — написал Антон Шарпилов.
В пресс-службе министерства социальных отношений Челябинской области подтвердили:
— Органы соцзащиты помогут Наталье Галеевой составить соответствующее заявление. Постараются оформить акт в кратчайшие сроки. Как правило, на это уходит около трех недель. Также органы соцзащиты помогут при необходимости в скорейшем восстановлении всех документов, которые сгорели при пожаре. Размер материальной помощи мы озвучим позже, — сообщила Елена Давлетшина.
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