2020-02-03T21:29:14+03:00
Общество

Истощенная Лиза с ДЦП и порезанная девочка в роддоме: скандалы месяца, в которые вмешалась новый детский омбудсмен в Челябинской области

Первый месяц работы уполномоченного оказался насыщенным [как обратиться за помощью]
Ирина Фадюшина
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Ранее Евгения Майорова возглавляла фонд помощи онкобольным детям «Искорка»Ранее Евгения Майорова возглавляла фонд помощи онкобольным детям «Искорка»Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Новый уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова подвела итоги первого месяца работы. С начала 2020 года в Челябинской области произошло сразу несколько резонансных историй: истощенная девушка Лиза с ДЦП, скандал со строительном хирургического корпуса детской областной больницы, новорожденная малышка, которой порезали лицо во время кесарево и другие.

— Все знают, как нелегко делать первые шаги, как для этого набираешь воздуха в легкие, как осторожно решаешься сделать движение… Но это не про деятельность, где главная задача — защитить самых незащищенных в этом мире. Проблемы, затрагивающие интересы детей, требуют чаще всего незамедлительных действий, — отмечает Евгения Майорова.

Чем занимается уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области. Подкаст от радио «Комсомольская правда» (95,3 FM)

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Как отмечает омбудсмен, сегодня многие истории моментально попадают в СМИ и есть запрос на открытость информации. Поэтому приходилось не только реагировать на ситуации, но освещать деятельность. Так, Евгения Майорова приняла участие в программе «Пусть говорят», где поддержала сторону опеки, забравших троих девочек, в том числе Лизу с ДЦП у тети-опекуна.

В эфире радио «Комсомольская правда» детский омбудсмен также поделилась планами о создании круглосуточной горячей линии для приема обращений. Также изменились правила личного приема. теперь он проводится по четвергам с 14:00 до 17:30 с интервалом 20 минут.

Перед встречей заявитель должен самостоятельно заполнить суть обращения, указав, каких решений он ждёт от уполномоченного. Это даёт человеку возможность сформулировать проблему и поставить задачи уполномоченному. По итогам встречи прописываются действия обоих сторон, под которым ставят подписи обе стороны.

— Мы столкнулись с тем, что заявители часто не выполняют действия, которые необходимы для дальнейшей работы, поэтому было решено прописывать действия обоих сторон. При подписании документа возникают партнерские отношения, которые основаны на взаимных действиях и взаимной ответственности. По сети это обращение сразу уходит к юристу из аппарата, который назначается ответственным и продолжает в дальнейшем работать с заявителем, — рассказала Евгения Майорова.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ К ДЕТСКОМУ ОМБУДСМЕНУ

Личный прием граждан проводится предварительной записи (тел. 264-24-35) по адресу: ул. Цвиллинга, 51а.

Прием граждан специалистами отдела обеспечения деятельности проводится ежедневно с 8:30 до 17:30 (с 12:00 до 12:45) по адресу: ул. Цвиллинга, 51а. офис 202, 205. Телефоны для справок 264-24-35, 264-24-37.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Истощенная Лиза с ДЦП и порезанная девочка в роддоме: скандалы месяца, в которые вмешалась новый детский омбудсмен в Челябинской области
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