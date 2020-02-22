Что случилось: топ-5 событий третьей недели февраля

22 Февр. 2020 2020-02-22T13:02:40+03:00

О чем говорили в СМИ и обсуждали в соцсетях

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Чрезвычайным происшествием стал мощный коммунальный потоп в микрорайоне «Парковый». Напомним, из-за коммунальной аварии затопило перекресток улиц Бейвеля и Скульптора Головницкого и подвальное помещение дома, где произошел порыв водовода.

Неприятностью недели стало повышение цены на проезд в маршрутках. Стоимость поездки увеличится с марта. Суммы придется отдавать разные: от 28 рублей 10 копеек до 28 рублей 90 копеек.

Потерей недели, по мнению общественников, стал снос еще одного старинного особняка в историческом центре южноуральской столицы. Дом постройки конца XIX века снесли на улице Свободы, 18. Как рассказал краевед Юрий Латышев, здание не получилось внести в список объектов культурного наследия. А когда несколько лет назад в бывшем особняке случился пожар, шансов на его восстановление не осталось.

А решением недели авторы «Челябушки» назвали отставку омбудсмена Антона Шарпилова. «Очень сожалею, что мои личные дела стали достоянием общественности, что позволило моим недоброжелателям спекулировать на этом, распространять лживую информацию», — написал в соцсетях Антон Шарпилов.

Окончательное решение об отставке Шарпилова примут депутаты ЗСО 27 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU