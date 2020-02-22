2020-02-22T13:02:40+03:00
Общество

Что случилось: топ-5 событий третьей недели февраля

О чем говорили в СМИ и обсуждали в соцсетях
Поделиться:
no_titlleno_titlle
Изменить размер текста:

Чрезвычайным происшествием стал мощный коммунальный потоп в микрорайоне «Парковый». Напомним, из-за коммунальной аварии затопило перекресток улиц Бейвеля и Скульптора Головницкого и подвальное помещение дома, где произошел порыв водовода.

Неприятностью недели стало повышение цены на проезд в маршрутках. Стоимость поездки увеличится с марта. Суммы придется отдавать разные: от 28 рублей 10 копеек до 28 рублей 90 копеек.

Потерей недели, по мнению общественников, стал снос еще одного старинного особняка в историческом центре южноуральской столицы. Дом постройки конца XIX века снесли на улице Свободы, 18. Как рассказал краевед Юрий Латышев, здание не получилось внести в список объектов культурного наследия. А когда несколько лет назад в бывшем особняке случился пожар, шансов на его восстановление не осталось.

А решением недели авторы «Челябушки» назвали отставку омбудсмена Антона Шарпилова. «Очень сожалею, что мои личные дела стали достоянием общественности, что позволило моим недоброжелателям спекулировать на этом, распространять лживую информацию», — написал в соцсетях Антон Шарпилов.

Окончательное решение об отставке Шарпилова примут депутаты ЗСО 27 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэрия Челябинска оплатит похороны погибшего в драке подростка
Друзья убитого подростка в Челябинске рассказали подробности происшествия
В Челябинске поймали мужчину, который срывал украшения с ушей
Что случилось: топ-5 событий третьей недели февраля
В Челябинске субботники начнутся раньше, чем обычно
В Челябинске в массовой драке убили подростка
У мэра Челябинска появился новый зам
Челябинские феминистки расклеили предупреждающие наклейки на спа-салонах
Алексей Текслер проверил трассу для ски-кросса в Миассе
Это не дорблю: в Челябинской области делали сыр из просроченного молока
В Карабаше пройдет масштабное обновление больницы
В Челябинске выполнили сложную операцию беременной женщине
Челябинский депутат возмущен новыми защитными экранами
В шести городах Челябинской области объявлен режим НМУ
В Челябинске мужчинам окажут психологическую помощь
Пустырь в центре Челябинска превратят в модный сквер
В Челябинске пройдут старты памяти «Снежных призраков»
Президент Путин повысил в звании начальника ФСИН по Челябинской области