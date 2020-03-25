2020-03-25T07:28:31+03:00
Коронавирус Covid-19

В Челябинской области с подозрением на коронавирус госпитализировали туристов из Таиланда

Под подозрением четыре человека
Ангелина ЗАКИРОВА
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Южноуральцев госпитализировали с температуройЮжноуральцев госпитализировали с температуройФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Четверых туристов, вернувшихся из Таиланда в Миасс, увезли в больницу с симптомами ОРВИ и температурой. Анализы уже взяли.

— Туристов госпитализировали с признаками ОРВИ, результаты анализов пока неизвестны. В Миассе один официально подтвержденный случай заражения. Пациент находится в изоляции, в инфекционном корпусе городской больницы, под постоянным медицинским наблюдением. Болезнь протекает в легкой форме, — сообщила пресс-секретарь администрации Миасского городского округа Марина Рыкалина.

Отметим, что именно в Миассе зарегистрирован первый заразившийся коронавирусом. Это сын местного бизнесмена, отдыхавший в Испании и Андорре. Его друг, с которым они покоряли горнолыжные склоны, сейчас находится на карантине, он рассказал свою версию событий. Женщина, сбежавшая от врачей, чью историю узнала вся страна, тоже жительница Миасса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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