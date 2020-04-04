2020-04-04T12:09:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Для жителей Челябинской области, оставшихся без работы из-за коронавируса, создадут фонд помощи

Рассказываем, почему его создадут на базе некоммерческой организации
Ирина ФАДЮШИНА
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Южноуральцам, оставшимся без доходов во время эпидемии COVID-2019, могут финансово. Для этого на базе одной или нескольких некоммерческих организаций создадут спецсчет.

— Материальная помощь нужна экстренно, а оформление выплат через госструктуры занимает время. Именно для того, чтобы помогать населению в таких случаях, формируется специальный счет, - заявил губернатор Челябинской области во время сегодняшнего выступления по ситуации с коронавирусом.

Напомним, на сегодняшний день был подтвержден у 26 человек. Из них четверо уже выписаны. Губернатор в очередной раз призвал соблюдать режим самоизоляции, чтобы не допустить итальянского сценария.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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