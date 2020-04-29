2020-04-29T14:11:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за вспышки коронавируса в Златоусте установили блокпосты и ввели масочный режим

Рассказываем, насколько строго будут контролировать меры
Инна КУМЕЙКОИрина ФАДЮШИНА
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На сегодняшний день в Златоусте зарегистрировано 156 случаев COVID-19На сегодняшний день в Златоусте зарегистрировано 156 случаев COVID-19Фото: Валентина ВАГАНОВА
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В Златоусте, где за минувшие сутки зарегистрировали еще 32 заболевших COVID-19. Всего проведено более 2000 анализов. Отработан не только второй и третий круг контактов, но и снова первый — он и дал большое количество зараженных. Об этом рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

— Было важно, учитывая коварность инкубационного периода, обеспечить многократную проверку. мы это работу продолжаем. Выдано около 1000 постановлений на обязательную самоизоляцию жителям Златоуста, — отметил глава региона.

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В городе усилена работа за соблюдением самоизоляции. На четырех въездах в город организованы посты ДПС, между районами города проводятся усиленные проверки. Всего в Златоуст направлены 20 экипажей областного ГИБДД. Проводится обработка общественного транспорта.

— Еще одна мера — введение масочного режима. Пока она не носит директивный характер. Пока это связано с дефицитом масок, хотя в аптеках маски есть. Поручил Областному аптечному складу направить в Златоуст дополнительный объем масок. Разрешена продажа текстильных масок, их можно сделать дома, — сообщил Алексей Текслер.

Напомним, в Златоусте зафиксирован самый крупный очаг заболевания COVID-19 в регионе. По предварительным данным, он возник из-за нарушении в оказании медпомощи. Журналисты КП-Челябинск выяснили, как это могло произойти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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