2020-05-04T09:40:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Челябинской области по районам: остались ли места, где нет ни одного случая

Изучаем карту распространения коронавируса в Челябинской области по районам
Ирина ФАДЮШИНА
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Всего в восьми муниципалитетах нет и не было больных COVID-19Всего в восьми муниципалитетах нет и не было больных COVID-19Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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С каждым днем количество заболевших коронавирусом в Челябинской области прибавляется десятками. За минувшие сутки прибавилось рекордные 87 новых заболевших (итого 784). В топ-3 по заболеваемости коронавирусом в Челябинской области по районам и городам: Златоуст (243 заболевших), Челябинск (160) и Магнитогорск (130).

Репортаж из красной зоны: как лечат больных COVID-19 в «челябинской Коммунарке»

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По данным портала Коронавирус74.рф, еще остались ли места, где нет ни одного случая. Это два городских округа: Карабашский и Кыштымский, а также шесть районов: Карталинский, Кунашакский, Нагайбакский, Нязепетровский, Пластовский и Увельский. Кроме того, выписан единственный заболевший Еткульском районе.

Фото: Коронавирус74.рф

Фото: Коронавирус74.рф

Подобный обзор мы делали 23 апреля и тогда на карте «здоровых» муниципалитетов было на один городской округ и 10 районов больше. Подтвержденных случаев на тот момент было в 4,5 раза меньше — 173.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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