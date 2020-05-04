Коронавирус в Челябинской области по районам: остались ли места, где нет ни одного случая
С каждым днем количество заболевших коронавирусом в Челябинской области прибавляется десятками. За минувшие сутки прибавилось рекордные 87 новых заболевших (итого 784). В топ-3 по заболеваемости коронавирусом в Челябинской области по районам и городам: Златоуст (243 заболевших), Челябинск (160) и Магнитогорск (130).
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По данным портала Коронавирус74.рф, еще остались ли места, где нет ни одного случая. Это два городских округа: Карабашский и Кыштымский, а также шесть районов: Карталинский, Кунашакский, Нагайбакский, Нязепетровский, Пластовский и Увельский. Кроме того, выписан единственный заболевший Еткульском районе.
Фото: Коронавирус74.рф
Подобный обзор мы делали 23 апреля и тогда на карте «здоровых» муниципалитетов было на один городской округ и 10 районов больше. Подтвержденных случаев на тот момент было в 4,5 раза меньше — 173.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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