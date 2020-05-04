Количество умерших от коронавируса в Челябинской области на 4 мая 2020 года: случаи тяжелые

4 Май 2020 2020-05-04T11:49:16+03:00

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С начала пандемии на Южном Урале скончались восемь больных COVID-19. По данным минздрава, количество умерших от коронавируса в Челябинской области составило три человека. Остальных погубили сопутствующие заболевания.

Репортаж из красной зоны: как лечат больных COVID-19 в «челябинской Коммунарке» 00:00 00:00

Первый умерший зараженный — 66-летний мужчина долгое время лечился от рака и был выписан из столичной клиники как неизлечимо больной.

Первый умерший именно от коронавируса — 51-летний житель Магнитогорска. Его госпитализировали с пневмонией. У мужчины был сахарный диабет и гипертония. Также в больнице Магнитогорска скончался врач из Брединского района: 57-летний мужчина заразился во время выездов для сбора материала у контактных лиц.

В Златоусте, где очагом заражения стала городская больница, умерли двое. У 64-летней пациентки была онкология, у 78-летнего умершего было пневмония, 85-летний больной умер в реанимации. В Ашинском районе умер 68-летний пациент. Дополнительной информации о нем пока нет.

Все погибшие были в тяжелом состоянии. Трое были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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ИСТОЧНИК KP.RU