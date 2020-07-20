В сауну можно, а на выставку нельзя: когда в Челябинске откроются музеи
Губернатор Алексей Текслер снял ряд карантинных ограничений: кафе и рестораны теперь могут принимать гостей (до этого работали только уличные веранды), открылись бани, сауны и спа-салоны, а также аттракционы (кстати, их будут обрабатывать после каждого запуска).
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А как же музеи? Пока некоторые заведения общепита нарушают санитарные нормы, строгие музейные бабушки уж точно смогли бы проследить, что никто не толкался у экспонатов, да и количество посетителей можно лимитировать.
В пресс-службе минкульта нам ответили: музеи закрыты как минимум до 26 июля — именно до этой даты продлен режим повышенной готовности.
— Ждем, когда губернатор объявил о переходе к третьему этапу снятия ограничений, — прокомментировала пресс-секретарь министерства культуры Виктория Олиферчук.
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ИСТОЧНИК KP.RU