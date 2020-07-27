Дерби не будет: челябинский «Трактор» объявил об отмене матча с «Металлургом»

27 Июль 2020 2020-07-27T15:00:55+03:00

А первый предсезонный поединок с «Югрой» пройдет онлайн

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Контрольный матч «Трактор» — «Металлург», запланированный на 2 августа отменен. Причину в клубе черно-белых не озвучивают.

Чего ждать челябинскому «Трактору» после эпидемии коронавируса, — эксперт Марк Винницкий 00:00 00:00

Между тем, первый предсезонный поединок пройдет уже в четверг, 30 июля. Черно-белые выйдут на лед арены «Трактор» против ханты-мансийской «Югры». Из-за пандемии коронавируса матч пройдет без зрителей. Болельщики смогут посмотреть прямую трансляцию на клубном YouTube-канале «Трактор ТВ».

До какого времени продлиться такая «самоизоляция от болельщиков» в клубе не сообщили. Напомним, что режим повышенной готовности в Челябинской области продлили до 9 августа.

«Трактор» в межсезонье планирует участвовать в двух турнирах, а также провести несколько контрольных матчей. 10 августа стартует турнир в Уфе, 20 августа съездят в Екатеринбург на игру с «Автомобилистом», а с 23-го в Челябинске выйдут на лед в Кубке губернатора Челябинской области.

Чемпионат КХЛ планируют начать 2 сентября. Правда, из-за пандемии коронавируса эти сроки могут быть изменены.

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ИСТОЧНИК KP.RU