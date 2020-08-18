Дело экс-главы Челябинска Евгения Тефтелева передали в прокуратуру

Евгения Тефтелева задержали 11 декабря в Магнитогорске
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Следственный комитет передал дело экс-главы Челябинска Евгения Тефтелева в прокуратуру для утверждение обвинительного заключения. Напомним, сегодня СК объявил о завершении расследования.
— На изучение дается 10 дней, после чего дело либо передается в суд, либо возвращается на дополнительное расследование, — прокомментировала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Бывший градоначальник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере за покровительство при получении контрактов на строительство. Часть шестая 290 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы от восьми до 15 лет. С учетом того, что Евгений Тефтелев заключил досудебное соглашение, срок может быть снижен.
Напомним, в декабре прошлого года глава Челябинска, который занимал этот пост с 2014 года, был задержан сотрудниками ФСБ вместе с начальником управления капстроительства мэрии Евгением Пашковым по подозрению в получении взятки в особо крупном размере от депутата гордумы Челябинска Сергея Селещука.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Евгений Тефтелев ушел в отставку: чем запомнился горожанам глава Челябинска
Что происходило в городе при мэре из Магнитогорска (подробнее)
«Должен рассказать все как на исповеди»: бывший мэр Челябинска заключил досудебное соглашение
Дело Евгения Тефтелева будет рассмотрено в упрощенном порядке (мнение экс-мэра Миасса Владимир Григориади)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru