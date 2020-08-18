Дело экс-главы Челябинска Евгения Тефтелева передали в прокуратуру

Евгения Тефтелева задержали 11 декабря в Магнитогорске Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Следственный комитет передал дело экс-главы Челябинска Евгения Тефтелева в прокуратуру для утверждение обвинительного заключения. Напомним, сегодня СК объявил о завершении расследования.

— На изучение дается 10 дней, после чего дело либо передается в суд, либо возвращается на дополнительное расследование, — прокомментировала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Бывший градоначальник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере за покровительство при получении контрактов на строительство. Часть шестая 290 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы от восьми до 15 лет. С учетом того, что Евгений Тефтелев заключил досудебное соглашение, срок может быть снижен.

Напомним, в декабре прошлого года глава Челябинска, который занимал этот пост с 2014 года, был задержан сотрудниками ФСБ вместе с начальником управления капстроительства мэрии Евгением Пашковым по подозрению в получении взятки в особо крупном размере от депутата гордумы Челябинска Сергея Селещука.

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