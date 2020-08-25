Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Публикация досудебного соглашения экс-мэра Челябинска обернулась уголовным делом

Как авторы анонимного канала объяснили свои действия
Ирина ФадюшинаИрина ФадюшинаИринаФадюшина
КомментироватьОставить комментарий
Публикацию документов расценили как разглашение тайны следствия (ст. 310 УК РФ)

Публикацию документов расценили как разглашение тайны следствия (ст. 310 УК РФ)

Фото: Андрей АБРАМОВ

Публикация документов по делу бывшего главы Челябинска Евгения Тефтелева в Telegram обернулась уголовным делом о разглашении тайны следствия. 31 июля на анонимном канале «СКамейка 74» появился скан ходатайства о заключении досудебного соглашения, где он обязуется рассказать «о незаконной деятельности» экс-заместителя губернатора Руслана Гаттарова, директора КЖСИ и учредителя хозпартнерства «Конгресс-Холл», а также главы города Натальи Котовой (в документе она значится как временно исполняющая обязанности) и ее советника Петра Конарева.

В прокуратуре Челябинской области информацию подтвердили, уточнив, что уголовное дело возбудил следственный комитет. Старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков от комментариев отказался.

Документы из Telegram-канала «СКамейка 74»

Документы из Telegram-канала «СКамейка 74»

Telegram-канал «СКамейка 74», по слухам, ведут силовики. После того, как информация о возбуждении уголовного дела начала появляться в СМИ, авторы паблика поспешили дать ответку:

— Мы целенаправленно опубликовали и досудебное соглашение, и протокол допроса. Потому что шло сильное противодействие членов ОПС «Челябинские» на прокурора Лопина, на следствие и даже у них были мысли (озвучивали вслух при общении между собой) об устранении Тефтелева.

Документы из Telegram-канала «СКамейка 74»

Документы из Telegram-канала «СКамейка 74»

Документы из Telegram-канала «СКамейка 74»

Документы из Telegram-канала «СКамейка 74»

Как сообщала ранее «Комсомолка», Евгений Тефтелев заключил досудебное соглашение в начале апреля. На что может рассчитывать обвиняемый мы поговорили с экс-мэром Миасса Владимиром Григориади, отсидевшем за получение взятки, но так и не признавшем вину.

Что грозит Евгению Тефтелеву? Разбираем возможные варианты от штрафа до сокращения срока пребывания в колонии.

Напомним, в декабре прошлого года глава Челябинска, который занимал этот пост с 2014 года, был задержан сотрудниками ФСБ вместе с начальником управления капстроительства мэрии Евгением Пашковым по подозрению в получении взятки в особо крупном размере от депутата гордумы Челябинска Сергея Селещука.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru