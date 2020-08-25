Публикация досудебного соглашения экс-мэра Челябинска обернулась уголовным делом

Публикацию документов расценили как разглашение тайны следствия (ст. 310 УК РФ)
Фото: Андрей АБРАМОВ
Публикация документов по делу бывшего главы Челябинска Евгения Тефтелева в Telegram обернулась уголовным делом о разглашении тайны следствия. 31 июля на анонимном канале «СКамейка 74» появился скан ходатайства о заключении досудебного соглашения, где он обязуется рассказать «о незаконной деятельности» экс-заместителя губернатора Руслана Гаттарова, директора КЖСИ и учредителя хозпартнерства «Конгресс-Холл», а также главы города Натальи Котовой (в документе она значится как временно исполняющая обязанности) и ее советника Петра Конарева.
В прокуратуре Челябинской области информацию подтвердили, уточнив, что уголовное дело возбудил следственный комитет. Старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков от комментариев отказался.
Документы из Telegram-канала «СКамейка 74»
Telegram-канал «СКамейка 74», по слухам, ведут силовики. После того, как информация о возбуждении уголовного дела начала появляться в СМИ, авторы паблика поспешили дать ответку:
— Мы целенаправленно опубликовали и досудебное соглашение, и протокол допроса. Потому что шло сильное противодействие членов ОПС «Челябинские» на прокурора Лопина, на следствие и даже у них были мысли (озвучивали вслух при общении между собой) об устранении Тефтелева.
Документы из Telegram-канала «СКамейка 74»
Документы из Telegram-канала «СКамейка 74»
Как сообщала ранее «Комсомолка», Евгений Тефтелев заключил досудебное соглашение в начале апреля. На что может рассчитывать обвиняемый мы поговорили с экс-мэром Миасса Владимиром Григориади, отсидевшем за получение взятки, но так и не признавшем вину.
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Напомним, в декабре прошлого года глава Челябинска, который занимал этот пост с 2014 года, был задержан сотрудниками ФСБ вместе с начальником управления капстроительства мэрии Евгением Пашковым по подозрению в получении взятки в особо крупном размере от депутата гордумы Челябинска Сергея Селещука.
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