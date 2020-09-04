Грибы пострадавшие собирали сами
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Челябинец, сильнее всего пострадавший от группового отравления грибами, вышел из токсической комы. 63-летний мужчина полностью оправился и его выписали из больницы.
— Мужчина бодро шел на поправку: в конце августа его уже перевели в гастроэнтерологию, и на прошлой неделе выписали из больницы, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе областной клинической больницы №3.
В пресс-службе Минздрава добавили, что осложнений нет и у его 61-летней супруги и 33-летней дочери. Они оправились от отравления и были выписаны из больницы еще раньше.
Семья попала в больницу, вернувшись с тихой охоты. Ели грибы-зонтики, которые собирали сами. Скорую вызывали накануне вечером с разницей в две минуты — в 21:47 и 21:49 — на разные адреса. Сильнее всего пострадал глава семьи — впал в токсическую кому. У его супруги были галлюцинации и эйфория, у дочери — тошнота, рвота и эйфория.
В августе Челябинскую область накрыла грибная лихорадка. В лесах выдался богаты урожай. На тихую охоту выбрались даже чиновники.
Есть места, где собирать грибочки категорически не рекомендуется. О них в эксклюзивном интервью рассказал КП-Челябинск специалист по ландшафтному дизайну, кандидат биологических наук Кирилл Новокрещенов.
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