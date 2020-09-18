Среди умерших пациентов с COVID-19 — 48-летний мужчина. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области за сутки зарегистрировано 78 новых случаев коронавируса. Среди них — два школьника, по требованию Роспортебнадзора в регионе на карантин закрыт один класс. С начала пандемии число заболевших достигло 15 769. Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

За прошедшие сутки не обошлось без смертей. Умерли три пациента, у которых был диагностирован коронавирус, но у всех он был сопутствующим заболеванием, а смерть наступила по другим причинам:

— ишемический инфаркт, коронарный атеросклероз — мужчина, 70 лет;

— хроническая обструктивная болезнь лёгких, гипертоническая болезнь — женщина, 88 лет;

— гипертоническая болезнь, сахарный диабет, легочно-сердечная недостаточность — мужчина, 48 лет.

Больничные палаты при этом покинули 28 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 12 339 человека. Под присмотром врачей остаются 2947 зараженных.

От коронавируса умер глава Пластовского района Александр Неклюдов. Врачи боролись за его жизнь две недели, но болезнь оказалась сильней 67-летнего чиновника.

Накануне первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин по предписанию Роспотребнадзора ушел на самоизоляцию из-за положительного теста на COVID-19 у его супруги.

Ранее Алексей Текслер продлил до 20 сентября в регионе режим повышенной готовности по коронавирусу. А Минздрав России заявил о начале поставок в регионы первых партий вакцины для профилактики COVID-19. Когда дозы прибудут на Южный Урал точно неизвестно, но в числе первых привиться смогут медработники. Хотя специалисты еще не видели даже инструкцию к новому препарату, главный детский инфекционист Челябинской области Рафия Бабик готова привиться одной из первых.

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