«Самостоятельно нанести такие раны — невозможно»: эксперт проанализировала фотографию мертвого Тесака

Максима Марцинкевича нашли мертвым в челябинском СИЗО № 3 Фото: kp.by | vk.com/Адвокат Алексей Михальчик

Для исключения версии о суициде Максима Марцинкевича, умершего в челябинском СИЗО № 3, его адвокат Алексей Михальчик обратился к специалисту. Судебно-медицинский эксперт Елена Кучина проанализировала снимок с изображением трупа мужчины и сделала выводы, что самостоятельно нанести такие раны он не мог.

Выводы эксперта Елены Кучиной Фото: vk.com/Адвокат Алексей Михальчик

— Результатом исследования стало исключение версии о суициде Максима Марцинкевича, — заявил Алексей Михальчик. — Родные Максима продолжают настаивать на возбуждении уголовного дела по ст. 105 УК РФ «Убийство».

Напомним, тело националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак, было найдено утром 16 сентября в одиночной камере челябинского СИЗО № 3. Рядом с трупом мужчины лежали предсмертные записки, в которых он извинился перед администрацией изолятора, а также попросил передать гражданской жене книгу и личный дневник.

Следственный комитет и прокуратура начали проверку, основной версией произошедшего является суицид. Максим Марцинкевич несколько раз заявлял о том, что никогда не совершит самоубийство — об этом он писал в письмах.

В Челябинске Тесак находился временно, его готовили к отправке в Москву. Мужчина несколько раз привлекался к уголовной ответственности, в этот раз его осудили за разбой и хулиганство.

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