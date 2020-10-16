Адвокат Тесака: СК отказал возбудить уголовное дело по факту смерти Марцинкевича в Челябинске

Максим Марцинкевич. Фото: kp.by

Сотрудники Следственного комитета пришли к выводу, что смерть Максима Марцинкевича (Тесака) в челябинском СИЗО не связана с криминалом. Об этом сообщил адвокат националиста Алексей Михальчик.

— Источник близкий к следствию сообщил представителям отца Максима Марцинкевича, что сегодня следователями Челябинского СК было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти последнего. Официального подтверждения этой информации до сих пор нет, но она, скорее всего соответствует действительности т.к. максимальный срок проведения доследственной проверки(ч.3 ст.144 УПК РФ) составляет 30 суток, которые истекли сегодня, 16 октября, — пишет Михальчик на своей личной странице в Facebook.

По словам Михальчика, суицид Тесака является единственной рабочей версии следствия. Однако адвокат уверен, что националиста могли убить в СИЗО.

— Постановление об отказе в возбуждении дела должно быть направлено заявителю и после его получения мы сразу будем оспаривать это решение в установленном законом порядке, так как настаиваем на том, что Максим Марцинкевич был убит! — подчеркнул Михальчик.

Напомним, тело Тесака было найдено утром 16 сентября в одиночной камере челябинского СИЗО № 3. Рядом с ним лежали предсмертные записки, в которых Марцинкевич просил передать гражданской жене книгу и личный дневник, а также извинялся перед администрацией изолятора «за доставленные хлопоты».

Следственный комитет и прокуратура начали проверку инцидента, основной версией которого является суицид. При этом Тесак в нескольких письмах сообщал, что никогда не совершит самоубийство и призывал не верить в такой исход. Однако в СК заявили, что перед смертью он признался в серии убийств, а также указал места криминальных захоронений. Это могло стать мотивом для суицида.

В Челябинске Марцинкевич находился временно. Он должен был отправиться в Москву. Тесак несколько раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за экстремизм, разбой и хулиганство.

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