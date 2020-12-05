Вице-губернатор Ирина Гехт стала таксистом-волонтером и возила врача к ковидным больным

Фото: irinagekht.official/instagram.com

В субботу, 5 декабря, вице-губернатор Ирина Гехт села за руль и сама возила врачей к ковидным больным. Она рассказала, что помимо машин «Яндекс.Таксb», с которым заключен договор, на помощь приходят автоволонтеры. Водители работают во время перерывов, по вечерам или в выходные.

— Борьба с ковидом продолжается. Сегодня линия фронта сместилась с госпитальных баз в амбулаторно-поликлиническое звено. Очень многое зависит от того как быстро и правильно будет поставлен диагноз и начато лечение, — рассказала Ирина Гехт.

С молодым ординатором вице-губернатор посетила четырех пациентов.

— По дороге обсуждали тактику лечения, условия работы и систему оплаты труда. Регина Сергеевна рассказала о тонкостях и нюансах, которые не были учтены нами при переходе на новую систему симулирующих выплат для медиков. Обязательно это скорректируем, — отметила Ирина Гехт.

Напомним, сегодня отмечается День волонтера. Правда, Ирина Гехт утверждает, что села за руль ради праздничной даты — «так совпало». В следующие выходные она намерена поработать в регистратуре поликлиники и колл-центре.

По данным минздрава на 5 декабря зафиксировано 303 новых случаев заражения (всего 28150), еще 232 человека выписали (всего 17860). На лечении остаются 9306 человек. Умерли еще 12 человек (всего всего 930).

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