На Чемпионате России по фигурному катанию после короткой программы у женщин лидирует призер чемпионатов мира и Европы Анна Щербакова. Она набрала 80,31 балла. Воспитанницы Этери Тутберидзе на 0,32 балла опередила 14-летнюю Камилу Валиеву, на которую возлагали большие надежды. Третий результат показала Дарья Усачева, набрав 76,72 балла.От выступления призера призера чемпионата Европы, двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой ждали лучшего результата. Судьи оценили ее короткую программу в 75,76 баллов, чем вызвали недовольство ее тренера, олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В итоге — лишь 4-й результат.На призовые места по итогам чемпионата претендуют и расположившиеся на 5-6-х местах Елизавета Туктамышева и Елизавета Нугуманова, набравшие 73,56 и 73,23 балла. В первую очередь, если судить по реакции болельщиков,ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЦеремония открытия Чемпионата России по фигурному катанию 2021: зрители в фирменных масках и лошади на льду. Смотрим атмосферный фоторепортаж.Результаты после короткой программы у мужчин (подробнее).Как прошла жеребьевка стартовых номеров: фигуристки в откровенных платьях и колкие реплики Татьяны Тарасовой (фото нарядов спортсменок, от которых у вас отвиснет челюсть).Для участников и тренеров чемпионата России 2020 по фигурному катанию освободили целый отель в Челябинске (подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru