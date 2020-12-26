Сегодня, 26 декабря, на Чемпионате России по фигурному катанию девушки представили произвольную программу. Александра Трусова показала виртуозное катание и вызвала бурную реакцию у зрителей. Болельщики подняли плакаты «русская ракета» Подопечная Евгения Плющенко поднялась на промежуточное первое место. А потом произошло то, что никто не ожидал — фанаты выбросили на лед большущего плюшевого медведя. Игрушку с трудом смогли поднять и увезти со льда четыре девочки.По итогам соревнований Трусова заняла третьей место. Чемпионкой стала Анна Щербакова, серебро завоевала Камила Валиева.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЦеремония открытия Чемпионата России по фигурному катанию 2021: зрители в фирменных масках и лошади на льду. Смотрим атмосферный фоторепортаж.Результаты после короткой программы у мужчин (подробнее).Как прошла жеребьевка стартовых номеров: фигуристки в откровенных платьях и колкие реплики Татьяны Тарасовой (фото нарядов спортсменок, от которых у вас отвиснет челюсть).Для участников и тренеров чемпионата России 2020 по фигурному катанию освободили целый отель в Челябинске (подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru