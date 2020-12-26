Победительницы Чемпионата России по фигурному катанию 2021 в Челябинске Анна Щербакова призналась, что ее отговаривали от участия в соревнованиях.— Это была первая моя произвольная программа за долгое время. Режим ограничений, отмена турниров, потом болезнь. Я счастлива, что у меня все получилось. Мои надежды оправдались. Меня отговаривали. Даже накануне произвольной программы предлагали сняться из-за недавно перенесенного коронавируса, отговаривали… Да, утром на тренировке у меня не все получалось. Но я приучила себя не думать о плохом. Сегодня после победы я уже 10 раз и порадовалась и поплакала. Столько эмоций после этого чемпионата, — поделилась обладательница золотой медали.Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Челябинске. Анна Щербакова стала лучшей, завоевав по итогам короткой и произвольной программ 265,10 баллов. На втором месте — еще одна подопечная Этери Тутберидзе Камила Валиева, бронзу взяла воспитанница Евгения Плющенко — Александра Трусова.Все о чемпионате, мнение участников и секреты закулисья — читайте по ссылке.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЦеремония открытия Чемпионата России по фигурному катанию 2021: зрители в фирменных масках и лошади на льду. Смотрим атмосферный фоторепортаж.Результаты после короткой программы у мужчин (подробнее).Как прошла жеребьевка стартовых номеров: фигуристки в откровенных платьях и колкие реплики Татьяны Тарасовой (фото нарядов спортсменок, от которых у вас отвиснет челюсть).Для участников и тренеров чемпионата России 2020 по фигурному катанию освободили целый отель в Челябинске (подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru