Экс-директор челябинского филиала МТС Вячеслав Бежин подозревается в даче взятки вице-мэру

Извекова в наручниках увели из зала суда
Фото: Сергей СОТНИКОВ
Сегодня в Центральном районном суде Челябинска избрали меру пресечения вице-мэру Олегу Извекову, которого обвиняют во взяточничестве. После заседания гособвинитель Денис Асадуллин рассказал подробности получения взятки.
— Установлено, что Олег Извеков в период с 1 апреля по 1 июля 2020 года получил взятку в виде денежных средств от директора организации «Суворов АйТи» в размере 450 тыс. рублей за откаты по муниципальному контракту по установке тепловизоров в МФЦ на улице Труда от 25 мая 2020 года на 3,5 млн рублей, — прокомментировал гособвинитель по делу Извекова Денис Асадуллин.
Что касается директора компании «Суворов АйТи» Вячеслава Бежина, более известного как экс-директор челябинского филиала МТС, то в деле он пока является подозреваемым.
Вячеслав Бежин. Фото: Вячеслав Бежин/ok.ru
Напомним, на сегодняшнем заседании Олегу Извекову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на месяца. В СИЗО он пробудет до 17 апреля. Извекова задержали вчера по подозрению в получении взятки. В своей работе на посту вице-мэра он запомнился продвижением цифровых технологий — в январе в Челябинске запустили интеллектуальное освещение. Мы собрали факты из биографии Олега Извекова, а также реакцию мэрии на его задержание.
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