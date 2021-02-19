В пятницу, 19 февраля, центральный райсуд отправил на два месяца в СИЗО вице-мэра Челябинска Олега Извекова. Об этом сообщает корреспондент КП-Челябинск из зала суда.Заседание закрыли от прессы. Дело в том, что с Извекова взяли подписку о неразглашении. Кроме того, в были представлены документы, в которых говорится о его состоянии здоровья.Защита настаивала на домашнем аресте якобы у него есть проблемы со здоровьем, но суд счет, что указанные болезни не являются основанием для смягчения.— Обвинение настаивало на аресте, поскольку у Извекова есть загранпаспорт, он мог скрыться от следствия. Защита говорила об обратном, что он не намерен никуда уезжать. Справки о состоянии здоровья были представлены, о чем именно там говорится, мы не имеем права разглашать, — прокомментировал после заседания прокурор Денис Асадуллин.Отметим, что гособвинитель тот же самый, что и у экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева. Судья — Наталья Губка, которая избирала меру пресечения полицейскому Леониду Галанину.Новость дополняется.Напомним, заместителя главы города задержали накануне днем. По версии следствия он получил взятку в крупном размере.В своей работе на посту вице-мэра Олег Извеков запомнился продвижением цифровых технологий — проекта «Умный город». Как он комментировал в декабре 2020 года, запущенная информационная система «Цифровой двойник города» взяла под контроль уличные павильоны, уборку улиц и развитие городских пространств. В январе в Челябинске запустили интеллектуальное освещение. Мы собрали факты из биографии Олега Извекова. А вот как отреагировали в мэрии на его задержание.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru